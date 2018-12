Melconian alertó que el riesgo país sube por una duda en la economía

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian atribuyó la suba del riesgo país a "una duda" respecto de la economía. El indicador que elabora el JP Morgan escaló esta semana a niveles históricos y se ubicó el viernes en las 822 unidades, por los rumores de un posible default de la Argentina

En ese escenario, el ex funcionario sostuvo que "nadie tiene un medidómetro para decir" los motivos por los que se eleva el riesgo país. Sin embargo, subrayó: "No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú".

“Hay una gran una duda en la transición de la economía y sobre todo por lo que suceda el 10 de diciembre de 2019. En el fondo, los argentinos y el mundo van a querer ver si hay una maduración política, gane quien gane las elecciones, ya sea el bueno, el más o menos, o el malo, sobre la base que quien gane volverá a no tener mayoría en el Congreso”, dijo el economista.

Melconian minimizó el impacto de las caídas en Wall Street en el indicador. De ese modo, puntualizó: "Si uno va a Nueva York, se da cuenta que tiene un peso relevante", pero aclaró: "Tiene una ponderación, pero no es el justificativo mayor de lo que está pasando".

También puntualizó que en este momento "están quienes quieren poner énfasis en el terreno político", mientras insistió: "Como una ponderación mayor está la economía". En ese sentido recomendó "tratar de predecir si va a empeorar o mejorar" en el tiempo.

Melconian advirtió que, aunque las tasas de interés pueden comenzar a bajar lentamente en 2019, pero seguirán siendo altas para la economía argentina. Explicó que el único modo de que la reducción se produzca de un modo más drástico, sería que el gobierno compre pesos con dólares (la emisión está vedada por las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario). Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que, al bajar las tasas, los ahorristas saquen el dinero de los bancos para comprar dólares y rebote la cotización.