Mandatarios de la región en el Encuentro Nacional de Intendentes encabezado por Macri

Esta mañana, el presidente Mauricio Macri encabezó el 2º Encuentro Nacional de Intendentes que reunió a jefes comunales del interior del país. En su discurso, el primer mandatario dijo que "hoy nos reúne un verdadero espíritu federal, hay aquí representantes de todos los colores políticos dispuestos a dialogar e intercambiar experiencias".

"Tengo que destacar que todavía tenemos una deuda pendiente: de 2300 intendencias, menos de 120 son lideradas por mujeres, son pocas y necesitamos que sean más, su visión es fundamental para que el país sea más inclusivo", señaló Macri y agregó "ustedes son el primer contacto con los vecinos y sé perfectamente lo que significa estar en ese lugar, estando cerca podemos generar soluciones".

"Es el Estado el que debe adaptarse a las necesidades de la gente y no viceversa. Tenemos que reconocer en 15 municipios las buenas prácticas, creamos un ranking para estimular la gestión responsable, que no gasta más de lo que tiene. Queremos que los que mejor trabajan sean la guía de todos los demás, es importante que todos participen, hay muchos que no se anotaron y se lo digo a los que faltan de Cambiemos", apuntó Macri.

"Si queremos generar trabajo no podemos cobrar impuestos distorsivos, los montos tienen que estar ligados a los metros cuadrados de la empresa, no a lo que facturan", señaló el presidente en una clara directiva hacia los jefes comunales. "Tienen que administrar bien, en forma transparente y crear condiciones para que su gente se desarrolle en ese lugar", continuó Macri e insistió: "no carguen a la gente con impuestos distorsivos".

El intendente de Junín, Pablo Petrecca; la intendente de General Arenales, Erica Revilla; y el jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, participaron del encuentro.

En otro orden, Mauricio Macri se refirió al Programa Pueblos Auténticos que incluye a la localidad de La Angelita, partido de General Arenales.