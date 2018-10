Cayó un 0,8% la construcción y las expectativas son pesimistas

La construcción cayó durante agosto 0,8% en relación a igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de una “baja que no fue mayor debido al sostenimiento de la obra pública”, indicó ayer la agencia Télam.

Pero en este sector de la economía también las expectativas de los empresarios sobre el desarrollo a noviembre no son favorables, siempre de acuerdo al informe oficial.

Según la encuesta realizada por el Indec, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 77,8% opinó que el nivel de la actividad disminuirá y 22,2% cree que no cambiará.

Quienes estimaron una baja la atribuyen a la caída de la actividad económica (30,8%), a los atrasos en la cadena de pagos (22,5%) y a la inestabilidad de los precios (20,7%), entre otras razones. Entre las empresas que realizan obras privadas el 63,6% prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 27,3% estimó que no cambiará y 9,1% que aumentará. Los que estimaron una baja del nivel de actividadla atribuyeron fundamentalmente a la inestabilidad de los precios (31,7%).