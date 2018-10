Causa Armas: la Cámara de Casación absolvió a Menem

La Justicia federal absolvió al ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas que se inició en 1995 por considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para llegar a una condena firme. De esta manera, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió absolver al actual senador por La Rioja, quien había sido condenado a 7 años y medio de prisión por la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia. Si bien la Cámara falló a favor de los acusados, la sentencia ahora podrá estar sujeta a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, si el fiscal apela.

El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, decidió en el marco del expediente que se inició en 1995 y, tras 23 años de recorrido judicial, el senador ahora fue absuelto. Por lo pronto, los jueces Riggi y Catucci entendieron que hubo un “exceso temporal” para resolver las condenas de los acusados.

En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; en tanto que Riggi sólo habla del exceso de tiempo para juzgar. Por su parte, el tercer juez, Carlos Mahiques votó por condenar a todos salvo Menem y Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.

El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero dos años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual, anuló esa decisión.

La Coalición Cívica pedirá el juicio político a los tres jueces de Casación que en polémica sentencia absolvieron a Carlos Menem por prescripción, en la causa en la que fue condenado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Así lo confirmó el diputado nacional Juan Manuel López, mano derecha de Elisa Carrió.