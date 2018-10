La actividad industrial en el país retrocedió durante agosto 5,6%

La actividad industrial retrocedió durante agosto 5,6% en relación a igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En medio de esta baja de la actividad industrial, que alcanzó al 0,8% acumulado en lo que va del año, las expectativas de los empresarios no son favorables, según el relevamiento hecho por el Indec.

A través de su encuesta cualitativa, el organismo dio cuenta que el 59,7% de las empresas anticipa que habrá una baja de la demanda interna hasta noviembre, 7,9% espera un aumento, mientras que el 32,4% restante prevé un ritmo estable. Entre las firmas exportadoras, el 31,1% espera una suba en sus ventas contra 16,3% que vislumbra una disminución, mientras que el restante 52,6% no anticipa cambios hasta noviembre.

El ministro de Producción, Dante Sica, reconoció que el sector industrial “es uno de los más afectados” por la volatilidad financiera y convocó ayer a gremios y empresarios “para analizar no sólo los temas de coyuntura sino también los de largo plazo”.