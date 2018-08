Cuadernos: único prófugo no evalúa ser “arrepentido” y exige la eximición de prisión

El empresario Oscar Thomas, el único prófugo en la causa de los cuadernos, no tiene previsto entregarse hasta tanto la Justicia le garantice la eximición de prisión, y tampoco evalúa presentarse en calidad de “arrepentido”.

Así lo informó José Manuel Ubeira, el abogado defensor de Thomas. “Espera que se resuelva su eximición de prisión (fue denegada en primera instancia), aguardamos que se pronuncie la Cámara”, explicó el letrado.

El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá se encuentra prófugo desde que el juez federal Claudio Bonadio solicitó su captura el 1 de agosto pasado, luego de que fuera mencionado en más de una ocasión en las anotaciones de los cuadernos escritos por el chofer arrepentido Oscar Centeno.

Para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá una recompensa de 500.000 pesos, en tanto que la Legislatura misionera resolvió publicar el pedido de captura internacional en todas las oficinas administrativas de atención al público, con la imagen del rostro de Thomas.

Ubeira también rechazó que su cliente tenga pensado declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos porque “no vivió nada de lo que se dice”. “Thomas me dice, ‘Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente, porque las cosas que dicen no pasaron’”, señaló.

El abogado consideró que “las delaciones premiadas nunca anduvieron” y que por ende “todo este esquema tarde o temprano va a fracasar”. “Cuando todo llegue a un juicio oral, los que se beneficiaron ahora y se fueron a la casa van a terminar con un problema enorme porque va a ser muy difícil demostrar todo esto”, advirtió el defensor.

En tanto, comienza hoy la cuenta regresiva para que se defina la situación de todos los investigados, entre los que se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En paralelo, el juez Bonadio tiene que decidir si homologa el acuerdo de José López y Ernesto Clarens como imputados colaboradores. Se trata de dos de los “arrepentidos” más importantes que tendría la causa: el ex secretario de Obras Públicas que ya aceptó que manejó fondos millonarios en sobornos, y el empresario que fue cerebro financiero para lavar y blanquear esa plata con los Kirchner.

Después de las audiencias celebradas la semana pasada en la Cámara Federal, en los próximos días los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun deberán resolver si avalan la decisión del juez Bonadio sobre la detención de algunos de los acusados en el expediente.

Entre los que solicitaron su excarcelación se encuentran Walter Fagyas, ex titular de Enarsa; el empresario Carlos Mundin y Rafael Llorens, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Como plazos ordenatorios, los camaristas tienen cinco días hábiles para resolver teniendo en cuenta que está en discusión la libertad de las personas. Los detenidos están imputados como partícipes necesarios de la asociación ilícita que se dedicó a “recaudar fondos ilegales” para el enriquecimiento ilícito de sus principales responsables.