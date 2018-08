Claudio Uberti podría aportar nuevos datos

Luego de jornadas frenéticas en las que desfilaron por los pasillos de Comodoro Py empresarios y ex funcionarios que admitieron haber tenido algún grado de participación en diversos hechos de corrupción, los investigadores creen que aún hay varios nombres y hechos por analizar. Hoy, cuando se reanude la actividad judicial luego del fin de semana largo, la expectativa estará puesta en dos ex funcionarios que ya pasaron por el cuarto piso de los tribunales federales pero aún tienen mucho por aportar.

El primero es Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). La semana pasada su apellido se inscribió en los libros de historia como el primer funcionario kirchnerista en arrepentirse. Contó con detalles parte del esquema de cobros de coimas que está investigando.

Tal fue el grado de rigurosidad, que describió el día que estuvo en el departamento de Cristina Kirchner y no pudo ingresar al dormitorio por la cantidad de bolsos con billetes que había en el lugar. También repasó la tarde en que el ex presidente Néstor Kirchner pateó un bolso por los aires porque los billetes que tenía eran pesos y no dólares.

Uberti está dispuesto a dar más datos que apunten directamente a Cristina Kirchner y podría presentarse nuevamente ante el fiscal Carlos Stornelli para ampliar su primera declaración. Si bien dio mucha información, en su primera declaración hubo algunos puntos que prefirió evitar. Por ejemplo, fue reticente cuando le consultaron sobre los negocios con Venezuela pese a que durante años lo señalaron como “el embajador paralelo” que coordinaba transacciones de todo tipo con el gobierno chavista.

El otro hecho sobre el que Uberti no abundó en detalles fue el viaje de la valija de Antonini Wilson. El ex funcionario estuvo en ese avión e incluso hubo sospechas de que ese día transportó otra maleta que también contenía dinero. Tras aquel episodio fue eyectado de la gestión pública.