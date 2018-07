Victoria Donda: "Cristina divide, es un problema"

La diputada nacional Victoria Donda respaldó ayer las aspiraciones presidenciales del ex gobernador bonaerense Felipe Solá al sostener que "es un candidato con proyección".

"Lo veo como un candidato con proyección y habría que ir viendo cómo se puede ir construyendo", indicó Donda.

Si bien no se trata de un apoyo formal a su candidatura ya que el frente electoral "En Marcha" del que forma parte aún no llegó a una definición en ese sentido, las declaraciones de la diputada nacional ya constituyen un indicio fuerte.

El pasado lunes, en el marco de la movilización en el centro porteño por el Día de la Independencia, Solá se mostró al frente de la columna de "En Marcha", un frente electoral que agrupa a movimientos sociales y partidos de centroizquierda, como Libres del Sur y el Movimiento Evita.

Donda no descartó que "En Marcha" pueda confluir en un frente común con el kirchnerismo duro, aunque dijo que eso "dependerá de quiénes quieran o no encabezar el proyecto político".

En ese marco, sostuvo que una eventual candidatura de Cristina Kirchner terminaría "dividiendo" y boicoteando un proceso de unidad entre distintos sectores de la oposición más dura al macrismo.

A continuación, los principales pasajes de la entrevista:

- "En Marcha" se está debatiendo entre formar parte de un dispositivo de unidad con el kirchnerismo, para competir en una interna, o ir por afuera en un frente separado, ¿cuál es su postura?

- Somos opositores a Macri y a su modelo de ajuste. Eso nadie lo duda. El asunto es para qué. Tenemos una contradicción principal con el FMI, con aquellos que piensan que el Estado tiene que tender a desaparecer, que todo lo va a regular el libre mercado y que hay 20 millones de argentinos que sobran.

Pero también tenemos una contradicción con aquellos que piensan que la corrupción es un daño colateral del crecimiento. La corrupción y el clientelismo son los grandes males que corroen al Estado y sostienen un sistema de exclusión injusto. El problema es que eso también corroe las bases de cualquier proyecto progresista o popular, porque después de un gobierno así viene un gobierno parecido al de Macri que ajusta.

- Entonces, ¿qué condiciones tendrían que darse para que se pueda armar una amplia interna de la oposición?

- Tiene que haber una definición clara en cuanto a la no tolerancia a los actos de corrupción. Igual en abstracto es difícil de responder porque va a depender de quiénes quieran o no encabezar el proyecto político. Creo que quienes no han logrado construir un proyecto político para las mayorías y recurrieron a prácticas políticas repudiables no son quienes tienen que seguir conduciendo ese proyecto.

- ¿Cristina candidata no?

- Cristina divide, es un problema. Lo digo claramente.

- ¿Y Agustín Rossi, que dijo que le gustaría ser candidato?

- Depende del lugar donde él se ubique. Yo creo que Cristina y el proyecto político de Cristina termina dividiendo la posibilidad de una oposición unificada.

- En el Senado, algunos legisladores proponen modificaciones. Si el proyecto vuelve a Diputados, ¿la postura tiene que ser insistir con la redacción actual o aceptar los cambios?

- Yo creo que lo vamos a sacar en el Senado. Pasemos esa etapa y después evaluamos.

- Uno de los cambios que proponen es incorporar la objeción de conciencia institucional.

- Es que no existe el concepto de conciencia de una institución. Las instituciones no tienen conciencia, sí las personas que integran la institución.

- ¿No hay margen para incorporar más cambios al proyecto?

- Creo que el que se aprobó es un proyecto razonable. Hasta ahora no escuché ninguna propuesta que justifique un cambio.

Pero hay que construir consenso y para eso hay que estar abierto a escuchar. Si me explican algo razonable que no vulnere ningún derecho, se puede hacer.

- Hay propuestas para asignarle partidas presupuestarias al proyecto.

- En el supuesto de que la salud se tratase de un tema presupuestario, es menos oneroso tener el aborto legal que el aborto clandestino. No sé por qué seguimos insistiendo en discutir cuestiones presupuestarias.

- ¿Qué opina de la confesión de Michetti, quien se manifestó contraria al aborto inclusive en casos de violación?

- Me parece que es de una crueldad supina y por eso recibió el repudio internacional.