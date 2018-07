Alarmantes datos de pobreza infantil en el Conurbano

La pobreza que transita la Argentina está pegando fuerte en el Conurbano y especialmente en los niños que viven allí. La dura realidad tiene datos alarmantes: el 63,7% de los niños del gran Buenos Aires vive en casas sin cloaca o agua potable; el 54,2% son pobres y un 37,7% depende de los comedores escolares para alimentarse diariamente.

La mayor parte de estos chicos de 0 a 17 años que padecen la pobreza viven en villas miseria o asentamientos del Conurbano.

Los datos surgen de un detallado informe que elaboró el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La encuesta se realizó sobre 30 partidos del Conurbano Bonaerense en 1.332 hogares y 1.445 niños de los siguientes distritos: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez, Marcos Paz, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente. Es decir, el norte, sur y oeste del Conurbano.

Entre los datos más alarmantes que reveló el trabajo, se advierte que el 37,7% de los chicos del Conurbano depende diariamente de la alimentación gratuita que le brindan los comedores escolares, las viandas que reparte el Estado o los planes de copa de leche. En tanto, un 10,1% reveló problemas de inseguridad alimentaria severa. Es decir, admitieron haber padecido hambre. La sumatoria de todo ello implica que un 20,2% padece de inseguridad alimentaria total.

Los casos de dependencia de los chicos de alimentos gratuitos se concentran sustancialmente en hogares asentados en villas miseria (47,4%) o en hogares de clase media baja (36,5%).

Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y uno de los encargados de realizar este estudio expresó al portal Infobae: “Hay una línea directa entre la pobreza en los niños y la imposibilidad de que puedan disfrutar de sus derechos. Vemos con preocupación cómo en el Conurbano esta situación impacta cada vez con más fuerza en los más vulnerables a la hora de alimentarse, una situación crítica que interpela a las familias y a las sociedades y cuya solución tiene que ser prioridad para los gobiernos”.

La pobreza de los chicos de 0 a 17 años se extiende en todo el Conurbano. Así, el 54,2% de los chicos es pobre, el 13,1% indigente y el 33% presenta problemas de necesidades básicas insatisfechas, con problemas en los servicios básicos de hábitat, educación y alimentos.

Otro dato llamativo que surge del informe de la UCA y la Defensoría del Pueblo bonaerense es que el 62,4% de los chicos del Conurbano no tiene obra social, mutual o prepaga. Esto se ve en mayor medida (87,9%) en los chicos que viven en villas miseria. En tanto, se advierte que el 24,5% de los menores no consultó a un médico mientras que el 53,6% nunca fue a un dentista.

Los inconvenientes de vivienda en que se desarrollan los chicos en el Conurbano es un grave problema. Según la encuesta ofrecida, el 63,7% de los niños presenta déficit en el saneamiento de la vivienda. Esto implica que viven en casas que no tienen agua potable, cloacas o agua corriente. En tanto, un 28,6% padece de hacinamiento en sus hogares. Los problemas de vivienda se presentan en el 79,2% de los hogares de villas y en el 75,9% de las familias de clases bajas y medias.

Ianina Tuñón, coordinadora del programa de pobreza infantil de la UCA, reveló que “casi un tercio de la infancia argentina pertenece al Conurbano Bonaerense y se estima que un tercio de la misma experimenta necesidades básicas insatisfechas, es decir que se encuentra en situación de pobreza estructural”.

Por otra parte, la encuesta de la UCA y la Defensoría del Pueblo revela que el 45% de los chicos del Conurbano depende de la Asignación Universal por Hijo o de otros planes sociales para subsistir. En tanto que hay un 5,6% de los niños que directamente no recibe protección social.

El otro problema que advirtió la encuesta es que se percibe una alarmante cantidad de chicos que trabajan. Así, se vio que el 10,6% de los niños realiza un trabajo o acompaña a sus padres.