Investigará a Triaca la Oficina Anticorrupción

Tras el escándalo desatado por el audio que se viralizó en el que Jorge Triaca insultaba a la casera familiar Sandra Heredia y luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, saliera a respaldarlo, la Oficina Anticorrupción investigará al ministro de Trabajo. El expediente que llevará el nombre del titular de la Cartera laboral no evaluará el insulto ni el hecho de que la empleada hubiera trabajado presuntamente en negro. Buscará delimitar si existió un delito en la designación de Heredia como interventora en el Somu. Por ahora, está bajo el análisis de las áreas técnicas correspondientes del organismo que conduce Laura Alonso.

En la OA no ahorraron críticas contra el ministro, pero no pudieron asegurar que exista un argumento que el ente oficial pueda empujar. “Es pésimo, ética y políticamente. No tenemos claro el margen de acción con los instrumentos legales disponibles. Estamos evaluando opciones”, sostuvo uno de los investigadores.

Como reveló Clarín ayer, la OA investiga a 27 altos funcionarios que tienen denuncias penales. El ministro de Ambiente Sergio Bergman -afirman- es uno de los más comprometidos.

Triaca, en tanto, recibió la noticia desde sus vacaciones en Mar del Plata adonde viajó luego de que estallara el escándalo.

El ministro mantuvo conversaciones con el presidente Mauricio Macri y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y les explicó la polémica que protagonizó con Sandra Heredia, a la que definió como una empleada de su hermano, Carlos Triaca.

Sin embargo, no todos auguran un buen futuro para el ministro, sobre todo si el Gobierno quiere avanzar con sus planes de una reforma laboral.

“Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”, insultó el funcionario a Heredia en el audio que publicó el portal Opi Santa Cruz y que no tardó en viralizarse.

Triaca rechazó mantener un vínculo laboral con ella, pero en una entrevista la había confirmado como empleada suya.

Heredia relató que el pasado 6 de enero fue citada por el cuñado del ministro, Sergio Borsalino, que la echó. “Triaca me tenía en negro y me metió a trabajar en un sindicato intervenido. Tengo miedo”, señaló la ex casera. Se refería al Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (Somu), el gremio que dirigía el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, hoy detenido, y que fue intervenido por la Justicia.

Los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay, que representan a “Caballo” Suárez, denunciaron al ministro ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de la intervención del gremio. Sospechan que Heredia fue contratada en el Somu para compensar la situación conflictiva con la familia Triaca.

Por esa denuncia, la OA ahora investiga al ministro.