Eugenio Zaffaroni quiere “que este Gobierno se vaya lo antes posible”

Eugenio Zaffaroni no auguró un buen futuro para Cambiemos y deseó que la gestión de Mauricio Macri termine rápidamente.

“Yo quisiera que este Gobierno se fuera lo antes posible porque así hacen menos daño, ese es un deseo personal”, afirmó.

Y vaticinó sus dudas respecto a si el Gobierno finalizará su mandato en 2019, lo cual, indicó, dependerá “de la rapidez con que entre en crisis el programa económico”.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y principal asesor en materia judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner auguró que los problemas para Macri vendrán “de la mano del fracaso del rumbo económico”.

“No va depender de nada político, ni de lo que diga cualquier partido político. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir”, expresó.

En un extenso reportaje donde trató diversos temas como la detención de Milagro Sala y la marcha atrás con la prisión de Amado Boudou, Zaffaroni analizó el protagonismo del Poder Judicial en la agenda política y mediática.

“Creo que todavía hay varios factores, no digo cuál, cada uno podrá analizar cada una de las situaciones, creo que este lawfare que le llaman ahora, se hace con la intervención de un sector del Poder Judicial, en todo el mundo y acá también, pero es un sector minoritario que causa mucho daño: el agravio al perseguido político causa un daño social”, analizó el ex funcionario de la Corte Suprema, parafraseando a CFK.

En su primer discurso como senadora del período 2017-2023, Cristina Fernández de Kirchner mencionó en varias ocasiones el término anglosajón lawfare, que se trata de una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.

Sin embargo, para el ex juez del Máximo Tribunal esa situación en la Justicia no durará, debido al “instinto de conservación” de los magistrados, quienes “cuando la cosa empieza a debilitarse hay quienes dicen, como decía un famoso sindicalista: “Hasta la puerta del cementerio llego, pero no entro”.

Zaffaroni fue un abierto defensor del gobierno de Cristina Kirchner durante la gestión de la ex presidenta. Incluso, cuando era integrante de la Corte Suprema.