Actividad económica rebota pero no crece

La economía argentina transita la segunda mitad del 2017 en plena fase de recuperación económica, pero no crece sino que "rebota", afirmaron los economistas de la consultora "Economía & Regiones (E&R).

"En este sentido y como siempre remarcamos, el Gobierno va a llegar a las elecciones de octubre transitando el mejor momento en materia de nivel de actividad económica. Y el tercer trimestre va a ser mejor que el segundo", sostuvieron los autores del informe.

Expresaron que "los últimos números aportan buenas noticias en materia de nivel de actividad. La venta de autos tuvo el segundo mejor mes del año: se patentaron casi 85.000 unidades en agosto, lo cual implica una suba interanual del +16%".

"Paralelamente, la actividad industrial acumuló en julio tres meses de alza y la construcción, cinco. El Estimador Mensual Industrial del INDEC aumentó +5,9% y el ISAC se elevó +20,3%. Aunque, en ambos casos aún no se logró alcanzar los niveles de dos años antes", advirtieron.

Agregaron que de acuerdo con su "análisis, el nivel de actividad está mejorando y lo seguirá haciendo en el corto plazo, pero Argentina está rebotando, no creciendo. Es decir, el nivel de actividad mejora con respecto a sus niveles pasados recientes, pero todavía no se puede hablar de crecimiento económico".