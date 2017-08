Ex embajador reconoce reunión “secreta” entre Timerman y el canciller iraní en 2011

JUSTICIA

El ex embajador extraordinario y plenipotenciario en Siria, Roberto Ahuad, declaró ante la Justicia que Héctor Timerman se reunió en secreto con su par de Irán Alí Akbar Salehi –en enero de 2011–, algo que tanto el ex canciller como otros funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner siempre negaron.

Según el testimonio de Ahuad ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el encuentro en Aleppo fue para negociar condiciones del memorándum con ese país por el atentado a la Amia.

A casi dos años y medio de presentada la denuncia y luego de haber sido archivada en dos ocasiones y reabierta por orden de la Cámara Federal de Casación, esta es la primera vez que una prueba derrumba la coartada de la ex presidenta Cristina Kirchner y su ex canciller, en la causa por la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía en 1994, que dejó 85 víctimas.

Ahuad reveló ante la Justicia que Timerman viajó desde el sector militar del aeropuerto de Damasco en un avión privado que le envió el líder del régimen sirio Bashar al-Assad. Según revelaron fuentes judiciales, el ex funcionario dijo que estaba de vacaciones y tuvo que volver de urgencia a Damasco al ser notificado del viaje imprevisto del ex canciller.

En su declaración, Ahuad contó que al día siguiente de la llegada de Timerman, y tras una reunión con el canciller sirio Walid al-Mualem, el ex Canciller argentino viajó en un avión privado hacia un destino no informado. Aunque luego –reveló– recibió comentarios de funcionarios sirios de que Timerman se había reunido con el canciller iraní Salehi, el embajador iraní en Damasco y Al Assad en Aleppo. Todo en “absoluto secreto”.

La confirmación de una “reunión reservada” –de la cual informó en su momento el periodista fallecido Pepe Eliaschev– complica la situación judicial y política de Cristina Kirchner y del propio Timerman. A la vez que fortalecen cada vez más la denuncia del fallecido ex titular de la UFI-Amia.

Nisman denunció a la ex presidente, a Timerman, al diputado nacional y referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, a Jorge Alejandro Yussuf Khalil, al ex juez en lo criminal Héctor Yrimia, al referente piquetero Luis D´Elía, al ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche y al supuesto agente de Inteligencia Ramón Bogado por presunto encubrimiento del ataque a la sede de Pasteur 633. Al reabrirse la denuncia presentada por Nisman a mediados de 2015, el fiscal Pollicita amplió la imputación en febrero último e incluyó entre los investigados al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y al ex jefe de la ex Side, Oscar Parrilli.