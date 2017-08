Murió el ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial Eduardo Angeloz

TENIA 85 AÑOS

Eduardo César Angeloz, ex gobernador de Córdoba e histórico dirigente radical, murió ayer a los 85 años, confirmaron fuentes de la UCR. Angeloz estaba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba en grave estado. Según declaraciones del médico José Sala del Instituto Modelo de Cardiología, uno de los profesionales que lo atendían, Angeloz tenía “una larga enfermedad” y “la situación era delicada”. Sala además detalló que Angeloz “sufrió una fractura de cadera y tuvo su reemplazo, pero tenía una enfermedad terminal de trasfondo de muchos años”.

En 1989, Angeloz fue el protagonista de uno de los momentos más destacados de la televisión argentina en esa década, ya que el radical cordobés se presentó al que debía ser el primer debate presidencial que se iba a realizar en el programa de Bernardo Neustadt, pero su rival peronista, Carlos Menem, quien iba primero en las encuestas, decidió no participar.

El fallecimiento de Angeloz desató una ola de saludos de todo el arco político nacional. Radicales, peronistas y macristas despidieron al ex gobernador. Uno de los primeros en despedir a Angeloz fue el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. A través de su cuenta en Twitter, el dirigente peronista destacó que el radical “siempre fue un hombre de la democracia y la Constitución”. También, fue recordado en el Senado nacional con un minuto de silencio.