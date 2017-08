Guillermo Moreno negó haber “manipulado” el Indec

EX SECRETARIO

El ex secretario de Comercio Interior del gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, se presentó a los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en una causa donde está imputado por presunta manipulación de índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. “Se detectó que la metodología que aplicaba el Indec para algunas variedades no era la adecuada”, sostuvo Moreno y apuntó a Graciela Bevaqcua, por entonces directora a cargo de la Dirección de Estadísticas. En base a ello, justificó, firmó un memorando entre fines de 2006 y comienzos del 2007 al que se “dio carácter reservado porque eran situaciones delicadas porque estábamos demostrando” que no se “estaba trabajando correctamente”. Durante casi dos horas Moreno respondió 27 preguntas y al retirarse habló ante la prensa para reiterar que no hubo delito en la medición de índices del Indec y, además, reconocer que la inflación en el gobierno del que formó parte fue “muy alta”, pero que “lo es más” en el actual.