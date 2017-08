Sin clases en los partidos de General Pueyrredón y General Alvarado por alerta meteorológico

Los partidos bonaerenses de General Pueyrredón y General Alvarado no tendrán clases este viernes por un alerta meteorológico que anuncia "lluvias y vientos de más de 40 kilómetros por hora", informaron el jueves autoridades locales.



El intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo, aseguró que no habrá clases "en ninguno de los turnos y niveles durante todo el día", mientras que su par, Di Césare, precisó que no habrá actividad escolar "sólo en el turno mañana" y agregó que "luego evaluarán la situación para definir si la medida se extiende al turno vespertino".



Los jefes comunales tomaron esa decisión luego de analizar los informes meteorológicos junto al Comité de Contingencia municipal, que advierte la llegada de "lluvias y fuertes vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora".