Macri en el barrio de Milagro Sala pidió “terminar con el clientelismo”

RUMBO A LAS PASO

A dos semanas de las primarias, el presidente Mauricio Macri viajó a la provincia de Jujuy para mostrase en Alto Comedero, el barrio donde se encuentra la cárcel en la que está detenida Milagro Sala. En el acto de Cambiemos, el mandatario resaltó que el Gobierno le está "ganando a la resignación y al miedo", al tiempo que subrayó que quiere "terminar con el clientelismo".

"Queremos terminar con el clientelismo, queremos devolverle la independencia a cada argentino", sostuvo Macri, quien estuvo acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Se trató de la quinta visita del líder del PRO a Jujuy desde que asumió como jefe de Estado, aunque anteriormente había elegido la ciudad de Humahuaca para hacer el cierre de su campaña presidencial de 2015.

"Este cambio tiene como eje poner al Estado al servicio de la gente y no de la política, que es lo mismo que está haciendo Gerardo gobernando en Jujuy poniendo el Gobierno al servicio de los jujeños y no de la política, tenemos que tener también el compromiso de enfrentar sin miedo y sin complicidades a las mafias que quieren oponerse al crecimiento de nuestras familias", sostuvo Macri durante el acto. "Este camino que tomamos se basa en la verdad, en la transparencia, estábamos hablando con Gerardo (Morales) sobre estas obras que salen de un 20 a un 50% más barato de lo que salían con el gobierno anterior", indicó el Presidente en una nueva crítica a su antecesora y precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández. De cara a las elecciones, el líder del PRO señaló que "le estamos ganando a la resignación, le estamos ganando al miedo", en unos de los pocos fragmentos que le dedicó a la situación judicial que podría desembocar en la prisión domiciliaria de la líder de la Túpac Amaru.

Distinto fue el caso de Morales. El mandatario provincial apuntó directamente contra los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a los que acusó de "vivir en Washington y que no saben cómo vivimos en Jujuy". Y, en un mensaje para los jujeños, agregó: "No vamos a bajar los brazos, hemos tomado la decisión de vivir en paz".

La visita de Macri a Jujuy tiene una doble interpretación: sigue firme con su intención de recorrer el país antes de las Paso; una provincia por día. Pero además su presencia en este lugar es un gesto de apoyo a Morales en momentos en que la justicia local podría conceder la prisión domiciliaria tras la resolución que dictó hace menos de una semana la Cidh, en la que recomendó que se le otorgue ese beneficio o la libertad con fiscalización electrónica a la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru.