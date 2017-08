Reforma laboral: el Gobierno descarta que se vaya a precarizar el trabajo

MINISTRO TRIACA

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el Gobierno no descarta una reforma laboral, aunque señaló que "no se va a precarizar el trabajo". "Definitivamente garantizo que si hacemos una reforma laboral no se va a precarizar el trabajo de nadie", indicó.

En este marco, el funcionario sostuvo que la reforma laboral brasileña "se adecúa a lo que quieren ellos" y no a lo que necesita el gobierno local. "Lo que hacen en Brasil no es necesariamente un espejo para Argentina", remarcó, al tiempo que pidió no temerle "a los procesos de cambio". "Hay que adecuarse a ello", añadió.

Al mismo tiempo, el ministro señaló que "hay que descartar cualquier reforma no consensuada entre todos los sectores".

Triaca volvió a apuntar contra la "mafia de los juicios laborales", y sostuvo que ya hay denuncias penales relacionadas con este tema. "Hay muchos sectores que inflaban las demandas laborales y quebraban las empresas", remarcó.