Macri es"más fruto de nuestros errores que de sus aciertos", dijo Randazzo

Florencio Randazzo, candidato a senador nacional y ex ministro del Interior y Transporte admitió que se imaginaba que la ex presidenta Cristina Kirchner iba a confrontar dentro del partido Justicialista y que las diferencias se iban a saldar dentro de las PASO



“Decidieron conformar un frente sin el peronismo y eso beneficia al Gobierno porque dividimos un espacio opositor que históricamente comulgamos ideológicamente más allá de matices”, agregó en declaraciones a TN.



Dijo que una diferencia sustancial que él presenta es la autocrítica. Por ello “el triunfo de Cambiemos” -dijo- debe llamar a la reflexión a quienes son, según él, “responsables de tener este gobierno insensible, que no defiende el trabajo de los argentinos” porque “Macri es más fruto” de los errores del gobierno anterior que “de sus aciertos”.