Gladys González dijo que la gente "quiere seguir este camino"

La precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Gladys González (Cambiemos) afirmó que "en el caminar de la calle la mayoría de la gente quiere seguir este camino" que propone la alianza gobernante porque "no quiere volver atrás", y aseguró que "no" mira las encuestas sobre las proyecciones electorales en territorio bonaerense con vistas a las primarias de agosto.

La precandidata, -ex interventora en el gremio de SOMU- quién secunda en la nómina oficialista de senadores a Esteban Bullrich, reconoció en declaraciones a radio Rivadavia que "hay gente que por supuesto te dice que la cosa está difícil", pero destacó que se trata de "gente que no se resigna y que te apoya".



"La gente lo está viendo, se hacen obras que le cambian la vida a la gente. Cuando tenés asfalto, agua, cloacas, son cosas puntuales que hacen que tu vida mejore", afirmó la en referencia a la obra pública que está en vías de ejecución. "Tengo mucha esperanza y mucha expectativa de que la gente nos va a apoyar, queremos que la gente tenga esperanza y que no vuelva el pasado que era de resignación absoluta", concluyó.