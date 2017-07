De Vido dijo que no tiene miedo de terminar preso

EL TRATAMIENTO DE LA EXPULSIÓN

El ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional del FPV-PJ, Julio De Vido, cuestionó ayer la actuación de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja que ayer abrió el debate para avanzar en su expulsión del cuerpo, y advirtió que el desafuero “lo tienen que pedir los jueces”, y que no tiene miedo de ir preso: “No tengo miedo de nada”, refutó.

De Vido adelantó implícitamente que no concurriría la semana próxima a la Comisión de Asuntos Constitucionales para realizar personalmente su descargo, al sostener que “el único lugar donde voy a ejercer mi defensa es ante los jueces naturales, que son los jueces de la Constitución”.

“El desafuero lo tienen que pedir los jueces”, aseguró De Vido en declaraciones a la prensa al término de su exposición en la audiencia pública para evaluar el impacto de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se proyecta construir sobre el río Santa Cruz, en su carácter de titular de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El ex funcionario aclaró que se va “a acoger a lo que pida el juez como hice hasta ahora”, a la vez que consideró que “de ninguna manera la Constitución prevé que pueda ser imputado por esta Comisión, por cuestiones sucedidas a hechos anteriores a ser diputado nacional”.

Consultado sobre si se sentía “perseguido”, tal como ayer lo había denunciado en un escrito que envió a los diputados que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, De Vido dijo sentirse “perseguido por el gobierno de (Mauricio) Macri”.

“No tengo miedo de nada”, aseguró el ex funcionario, ante una consulta sobre si tenía miedo de ir preso, en declaraciones que formuló en el Congreso en medio de corridas de periodistas por obtener su palabra, un día después de que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja decidiera, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, de avanzar la semana próxima en el dictamen que propone la expulsión de De Vido del cuerpo legislativo.

Sanción

La diputada y precandidata a renovar su banca por Vamos Juntos, Elisa Carrió, respondió ayer a las críticas de la oposición por su pedido de “expulsión” de la Cámara baja del ex ministro kirchnerista Julio de Vido, y afirmó que “se trata de una sanción de tipo administrativa, no tiene nada que ver” con lo que finalmente la Justicia defina."

La líder de la Coalición Cívica explicó que jurídicamente la expulsión “es una sanción de tipo administrativa, es disciplinaria, por escándalo moral”.