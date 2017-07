El oficialismo confía en obtener números para expulsarlo

NACIONALES

El oficialismo de la Cámara de Diputados confió ayer en que tendrá los votos para expulsar a Julio De Vido la semana próxima del cuerpo, mientras que el ex ministro se hizo presente en una actividad del Senado y ratificó que no renunciará a su banca, a la vez que sugirió que no concurrirá a realizar su descargo ante los diputados, al advertir que sólo la justicia puede pedir su desafuero.

Al ratificar su decisión de avanzar la semana próxima en la expulsión del ex ministro del cuerpo, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato se mostró confiada en que el oficialismo conseguirá los dos tercios de los presentes para avanzar en ese proceso y sostuvo que “será importante” escuchar los argumentos del kirchnerismo en defensa de De Vido.

Si bien sostuvo que con la cantidad de legisladores de Cambiemos y los del Frente Renovador “no alcanza” para reunir los dos tercios de los presentes que se necesitan en el recinto para votar la expulsión de De Vido, la secretaria parlamentaria del oficialismo dijo que “hay otros legisladores que van a acompañar esta propuesta, así que estoy confiada de que vamos a conseguir los votos”.

“Es muy importante ver qué pasa en la sesión y los argumentos del kirchnerismo en su defensa porque ayer nadie defendía a De Vido. Los diputados del FPV se dedicaron a atacar, inclusive la diputada (Diana) Conti que dice que los diputados de Cambiemos le damos asco, a mí me da asco la corrupción”, aseguró la diputada del PRO en declaraciones a radio Continental.

De Vido ayer fue al Congreso para participar de una audiencia pública sobre las represas de Santa Cruz.