Afirman que se perdieron 1.000 tambos en un año y medio

RENTABILIDAD

El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, aseguró ayer que está "en riesgo" gran parte de los 9.000 tambos existentes y pidió por una política lechera que permita notar las distorsiones de la cadena de comercialización y recomponer el precio al productor.

"Quedan 9.000 tambos y se perdieron casi 1.000 este año y medio por falta de rentabilidad y problemas climáticos, por lo que es necesario ordenar la cadena de comercialización: si no se hace algo distinto y no hay una política lechera, seguirá bajando la cantidad de tambos", afirmó Aimaro en diálogo con radio Mitre.

El dirigente sostuvo que "muchos tambos están en riesgo en la actualidad y a veces se quiere solucionar ese problema con financiamiento, pero así no se va a solucionar porque es un problema de falta de rentabilidad, a lo que se suman problemas estructurales como falta de caminos".

"Cuando sobra leche hay que exportarla sí o sí al precio que sea y buscar un sistema por el que el productor reciba lo justo, así que es necesario ver las distorsiones y ver que los que menos se están llevando, son los productores", evaluó.