Stolbizer: agitan el "muñequito" de De Vido y ocultan despidos

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró este martes que en la iniciativa para lograr el desafuero del diputado nacional Julio De Vido el oficialismo "está agitando un muñequito" para "no hablar de despidos", a la vez que auguró que si avanzan causas judiciales, "en cualquier momento" puede haber un pedido similar contra Máximo Kirchner.



"Mañana (miércoles) el tratamiento no es expulsar o no a De Vido. En principio, la idea es separarlo, pero facilitar la acción de la Justicia. Necesitamos que el hombre que cometió delitos termine preso y que sea la Justicia la que actúe sobre esa situación", sostuvo la diputada nacional.



En diálogo con Radio Continental, la precandidata a senadora nacional del frente 1País en la Provincia de Buenos Aires remarcó que "hay distintas formas para ir negociando qué es lo que conviene en términos constitucionales" y advirtió: "Lo que no podemos hacer es cometer es un error que implique una marcha atrás de todo este proceso".



Sin embargo, la referente opositora aclaró que "hay que tener cuidado de que muchas cosas se estén utilizando como parte de una maniobra electoral".



"Los que nada han hecho para sacar a (el expresidente Carlos) Menem, que es un condenado y tiene una cueva de impunidad en el Senado, tienen poca autoridad para salir a plantear esto ahora.

Están agitando un muñequito que les permite no hablar de los temas que hay que hablar: hablar de De Vido y no de despidos", lanzó.