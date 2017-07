Medio país con temperaturas bajo cero que continuarán este martes

HAY MUERTOS POR HIPOTERMIA

Las bajas temperaturas que se registran desde el domingo en todo el territorio nacional, provocaron marcas bajo cero en más de la mitad del país, con registros que este lunes se acercaron a los 12 grados bajo cero en Mendoza y 2,4 bajo cero de sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires, a causa de una ola de frío que continuarán hoy martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las bajas temperaturas continuarán este martes y "mejorarán a partir del miércoles", según anticipó a Télam Radio el meteorólogo Ignacio Amorín.

"Una masa de aire de frío de origen polar, que la semana pasada afectó la región patagónica, provocando nevadas intensas en el noroeste de esta región, se desplazó hacia el norte afectando a todo el territorio de Argentina, Paraguay y sur de Brasil y provocó un marcado descenso de temperaturas", indicó.

Este sistema, que comenzó a desplazarse desde la mañana del domingo hacia el norte, provocó "nevadas en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires que afectaron a Bahía Blanca y otras localidades, y también en la zona de Cuyo, con nieve en la ciudad de Mendoza, donde hace cuatro años que no se registraba un fenómeno así", detalló.

Muertos

El frío no da tregua, la ola polar llegó con fuerza y no sólo ocasionó complicaciones en distintos aeropuertos o nevadas en muchas ciudades del país, sino que también provocó la muerte de al menos cuatro personas en diferentes regiones de la Argentina.

Mar del Plata es la ciudad más castigada. Allí ya son tres las personas en situación de calle que fallecieron producto de una hipotermia. El último, un hombre de 45 años que dormía a la intemperie en el cruce de la avenida Luro y Funes. Según contó la Policía, no estaba cubierto por frazadas y se encontraba tendido sobre la vereda entre unos bolsones de arena.

"Se descarta que su muerte fuera por un hecho violento, todo indica que es por el frío", señalaron fuentes de esa fuerza. El cuerpo fue encontrado por obreros que trabajan en la construcción de un edificio en Funes al 1500, y con él ya son tres las personas que murieron en las últimas semanas en la ciudad a causa de las bajas temperaturas.

El jueves, un hombre de unos 55 años falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde había sido trasladado desde la zona de Bolívar y Santa Fe. Días antes, otro hombre de unos 60 años había muerto en ese centro de salud debido a quemaduras que había sufrido en múltiples partes de su cuerpo tras ser alcanzado por las llamas de una fogata que había encendido para calentarse en Parque Camet.

En "La Feliz" son unas 70 las personas en situación de calle que durmieron el fin de semana en un refugio municipal como parte del Operativo Frío, que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de General Pueyrredón.

En Santa Fe, otro hombre falleció por hipotermia. Rubén Oscar Suárez, de 41 años, fue encontrado sin vida en el interior de su precaria vivienda ubicada en bulevar Lehmann y calle Jaime Ferré de la ciudad la ciudad de Rafaela. El cuerpo fue encontrado por la Policía en las primeras horas del domingo, cuando el clima había castigado a la ciudad con una de las temperaturas más bajas del año, con una sensación térmica de 0,8 grado a las 6 de la mañana.

El domingo en La Plata se produjo la muerte de otro hombre de 47 años de nacionalidad paraguaya que falleció al incendiarse su casa ubicada en la esquina de las calles 127 y 609, del barrio conocido como Villa Elvira. Fuentes policiales informaron que el fuego en contados minutos cubrió la vivienda y sorprendió a su propietario cuando descansaba. Las primeras pericias indican que el fuego se habría originado en un desperfecto de la cocina y creen que la víctima la dejó encendida por el frío.