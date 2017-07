Para Massa, ni Cambiemos ni el kirchnerismo defienden a la clase media

De cara a la sesión especial que el massismo intentará realizar este miércoles en la cámara baja para impulsar que todos los legisladores renuncien a sus fueros, el tigrense reiteró sus críticas contra Cambiemos y contra la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner al señalar que "los argentinos no podemos quedar condenados a elegir bancarse el ajuste o la corrupción".



"Termina pasando que aparece solamente la pelea entre bandas por el poder y nadie defiende lo que tenemos que defender en este momento que son los intereses de la clase media", dijo en declaraciones a radio Continental.



Respecto de la sesión especial pedida por el bloque del Frente Renovador para aprobar la quita de los fueros parlamentarios, el ex intendente de Tigre aseguró que la renuncia a los fueros anunciada por la semana pasada "queda válida desde el momento en que fue presentada" más allá de la concreción de la sesión especial que pidió.