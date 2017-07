Gobierno prepara reformas para después de las elecciones

EL EJECUTIVO ELABORA VARIOS PROYECTOS DE “LARGO PLAZO”

Optimista en relación con lograr un triunfo en la elecciones legislativas que le otorgue el ansiado respaldo político, el Gobierno prepara una batería de medidas posteriores a los comicios, un conjunto de leyes y medidas “para los próximos veinte años de la Argentina”, como lo definió el propio presidente Mauricio Macri en su encuentro con empresarios chilenos, el martes pasado en Santiago de Chile.

Reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política que incluye cambios en el financiamiento de campaña; cambios en la ley de Ética Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial, son algunas de las modificaciones “de largo plazo” que la Casa Rosada imagina poner en práctica luego de superado el “obstáculo electoral”, que hoy representa derrotar en las urnas a la ex presidenta Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el empresariado: “bajar el costo argentino” para favorecer inversiones, según lo definió el propio Presidente el jueves pasado en el encuentro de Came.

En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Jorge Triaca (Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y aplique multas para los empresarios que contraten empleados “en negro”.

En estos temas, como en las demás iniciativas, será fundamental el apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera “cercanos”, para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para iniciativas que pueden despertar polémica y críticas.

Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa “reforma previsional” de la que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el momento una suba en la edad jubilatoria.

Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato.

Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas “más duraderas” vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa Carrió, con estos cambios que se vienen.