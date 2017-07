Macri volvió a apuntar contra la mafia de los juicios laborales

CARTA EN DIARIO CORDOBÉS

El presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar ayer a la “mafia de los juicios laborales” al apuntar al “daño” que hacen a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.

Macri se manifestó así en una carta que publicó en el diario cordobés El Puntal, donde señaló que “trabajamos todos los días desde las distintas áreas del Gobierno para hacerles las cosas más fáciles a los argentinos. Porque los queremos ver concretar sus proyectos y apuntar cada día más alto”.

El presidente resaltó el impulso de la Ley Pyme y afirmó que decidió “entre otras cosas, combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hacen a las pequeñas empresas y a sus trabajadores”. “Una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir más y los empleados pierden su trabajo”, argumentó. Además, sostuvo que “a partir de estas mafias, colapsan los fueros de la Justicia Laboral y los trabajadores que realmente necesitan una respuesta deben esperar un juicio de entre tres y cinco años”.

Macri también señaló: “Sabemos que para que cada vez haya menos pobreza en el país no hay recetas mágicas: lo más importante es generar trabajo de calidad, ese que te hace sentir orgulloso porque sabés que con tu participación estás haciendo un aporte”. “Estamos sentando las bases para hacer crecer a la Argentina de manera sostenida”, remarcó.