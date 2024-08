Sorgo: una alternativa del maíz ante la amenaza de la chicharrita

A lo largo de dos días se llevó a cabo el V Simposio Nacional y III Conferencia Internacional de Sorgo. El evento propició un abordaje integral del cultivo y hubo una gran repercusión tanto presencial como virtual.

Cambio climático, mercados, pulgón amarillo del sorgo y manejo del cultivo fueron los cuatro ejes temáticos propuestos por los organizadores del Simposio Nacional y la III Conferencia Internacional de Sorgo, que los días 21 y 22 de agosto de 2024 se llevó a cabo en la sede Pergamino de la UNNOBA, bajo la organización conjunta del anfitrión, la estación local del INTA y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires.

Puesto en números, el evento arrojó la participación de 257 asistentes presenciales, 1.120 virtuales (de 11 países diferentes, entre los cuales cabe destacar a Uruguay con 24 y USA con 25), 20 empresas auspiciantes y 10 instituciones adherentes.

En la disertación sobre Cambio Climático se abordó la ocurrencia de eventos extremos en temperaturas y precipitaciones, y cómo éstos afectan la producción de sorgo. Además, la importancia de usar e interpretar la información disponible para manejar la incertidumbre climática.

En términos de Mercado, se discutió la creciente demanda de China como principal comprador de sorgo argentino, lo cual presenta una gran oportunidad para aumentar la producción destinada a la exportación. Se espera que este mercado siga firme por mucho tiempo y pueda absorber sin problemas los incrementos de producción para exportación.

Además, se hizo un repaso del relevamiento de tecnologías en sorgo que lleva adelante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Este estudio mostró un incremento en la adopción de niveles intermedios y altos de tecnología en los últimos años, aunque todavía queda mucho por mejorar.

Uno de los temas destacados fue el uso de nuevas herramientas financieras, como la plataforma de futuros Matba Rofex, que ofrece opciones de cobertura de precios para los productores de sorgo.

A nivel de Manejo del Cultivo, se mostró la importancia del manejo de la fertilización tanto de Nitrógeno como de Fósforo y Azufre, y también de los factores que afectan la eficiencia en el manejo de la nutrición del cultivo.

A nivel de Manejo Agronómico se hizo un repaso de las estrategias para disminuir la brecha de rendimiento y la importancia de contar con datos de rendimiento de la red de ensayos de INTA para la elección del híbrido. Se discutieron los avances en Genética, incluyendo la mejora genética para tolerancia a malezas y resistencia a estrés biótico y abiótico, y el uso de inteligencia artificial para optimizar la selección de híbridos de sorgo con mayor rendimiento y estabilidad. Asimismo, se abordó el uso del sorgo en ganadería y lechería, destacando su potencial en la producción de forraje de alta calidad para carne y leche.

Por otro lado, el Simposio destacó la necesidad de mejorar los estándares de calidad para la exportación a China, considerando que competidores como Australia y Estados Unidos ya han trabajado en aspectos como el peso hectolítrico y la calidad. Se subrayó la importancia de seguir investigando y adoptando nuevas tecnologías para optimizar el manejo de malezas y mejorar así el rendimiento promedio nacional.

En conclusión, esta edición del Simposio proporcionó una visión clara de la situación actual del sorgo en Argentina, destacando las oportunidades de expansión en los mercados local y regional, así como los desafíos futuros en términos de calidad, rendimiento y adopción tecnológica.

Finalmente, los organizadores agradecieron y felicitaron a los investigadores que presentaron sus trabajos en este V Simposio Nacional y III Conferencia Internacional de Sorgo. Teniendo en cuenta su originalidad, innovación y calidad fueron seleccionaron los tres mejores, que recibieron un reconocimiento económico de $1.000.000, $500.000 y $300.000. Con ello, se quiso acompañar, apoyar y promover la investigación.

En primer lugar, se destacó el trabajo de Rosas et al., titulado "Análisis fenotípico de genotipos de sorgo". El segundo premio fue para la investigación de Ayoub et al. titulada "Evaluación del potencial de bacterias PGPR para mitigar el estrés hídrico y mejorar el rendimiento del cultivo de sorgo"; mientras que en último término se destacó la investigación de Luna et.al., titulada "Mapeo por asociación para caracteres asociados a tolerancia a salinidad en sorgo". Además, hubo una mención especial para la investigación de Chalco Vera et al. "Puede el sorgo regular las emisiones de óxido nitroso", por abordar la investigación en sorgo para mitigar el cambio climático. Próximamente se podrá ver todo lo ocurrido en la página del Simposio.