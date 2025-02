El campo, entre una baja de retenciones con sabor a poco y la severa crisis hídrica

El pasado 27 de enero entró en vigencia el programa de baja de retenciones dispuesto por el Gobierno nacional, que promete un alivio al sector, al menos momentáneo, ya que se sostendrá hasta el 30 de junio. Cabe destacar que la reducción de la alícuota es para los principales cultivos y se elimina para las economías regionales.

Así, en soja, se pasa del 33% al 26%; en sus derivados, del 31% al 24,5%; en trigo, del 12% al 9,5%; en cebada, del 12% al 9,5%; en sorgo, del 12% al 9,5%; en maíz, del 12% al 9,5% y en girasol, del 7% al 5,5%.

Productores reconocieron la señal al campo, dada por el Gobierno, pero consideran que se necesitan otras políticas de acompañamiento en el marco de la crisis que atraviesan también en torno a la sequía.

Cabe destacar que las condiciones climáticas vienen siendo muy adversas para el sector, especialmente la falta de lluvias. De hecho, las precipitaciones de enero fueron inferiores a lo esperado y la situación empeoró las condiciones de los cultivos.

Baja y eliminación

Hernán Guibelalde, presidente de la Sociedad Rural de Junín destacó que la idea de la quita de retenciones que implementa el Gobierno, "tiene que ver con un gesto por la situación crítica del sector, porque verdaderamente los costos han aumentado muchísimo y la sequía, en gran parte de la zona es muy fuerte".

No obstante remarcó las expectativas de que la alícuota se siga reduciendo y que de hecho se eliminen: "Esperamos que se revierta esto de la temporalidad y que después de junio continúen bajando las retenciones porque de hecho no deberían existir".

El presidente de la SRJ resaltó que la quita del impuesto "va a generar mayor producción, mayor empleo, mayor desarrollo. Es primordial que sean eliminadas de una vez y para siempre".

En cuanto a la situación hídrica que afronta la región en el marco de una sequía que parece no tener fin, Guibelalde aseguró que "continúa siendo muy preocupante" para el agro.

"Muchos cultivos se vieron afectados a pesar de las lluvias recientes, por lo que no llovió en momentos críticos. Es el caso de los maíces sobre todo, que se vieron muy afectados por la falta de agua", señaló a la espera, como todo el sector, de las lluvias anunciadas para hoy.

“Es insuficiente”

Para el productor y concejal por la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, “la medida, a priori, es una buena noticia. Es bueno que el Gobierno nacional haya entendido que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que ir eliminándolas. Lamentablemente lo hace tarde, la medida es completamente insuficiente”.

En ese sentido describió: “Venimos de años de golpes climáticos muy fuertes, este año también habrá. Y, sobre todo, venimos de un año donde los costos han aumentado muchísimo y los cultivos no ha aumentado nada. El año pasado, la tonelada de soja valía 270 mil pesos y hoy vale 290 mil, antes del cambio de retenciones. Todavía no está el impacto real en los mercados con lo cual los costos se han elevado muchísimo y en un año de tanta inflación los cultivos no han crecido en el mismo nivel que creció todo lo que tiene que ver con los costos”.

Según el productor, lo mismo pasó con la ganadería, “más allá de que hoy ha repuntado un poco, el año pasado tuvimos un aumento del 60% con una inflación muchísimo más alta”.

Consideró que “el campo sufre una situación muy difícil no solo climática sino también política y hay cosas que se pueden hacer. En lo climático no podemos más que esperar y trabajar a futuro para alivianar el impacto, pero en la política diaria se pueden hacer muchísimas cosas y el Gobierno nacional no las está haciendo, y las pocas que está haciendo, son a destiempo”.

Por último, Esponda analizó: “En mi opinión, creo que esto es un arreglo con los exportadores que están cartelizados y le van a adelantar dólares frescos al gobierno, que es lo que necesita. Es una medida para subsanar en parte la falta de dólares del gobierno y no creo que lo vea como de apoyo al sector productivo”.

“No representa mucho”

Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria Argentina filial Junín, reconoció que es un alivio momentáneo y que solo servirá si se acompaña de otras medidas.

La dirigente insistió en que "las retenciones y derechos de exportación son un robo al campo" y aseguró que "la baja del 7 % es un alivio momentáneo, ya que va hasta junio". "Lo anunciado es positivo para las economías regionales, aunque se olvidaron de la ganadería", cuestionó.

Específicamente sobre la soja, la presidenta de la FAA local aclaró que "en estos momentos no hay mucha soja disponible".

Sobre el impacto que pueda tener la medida, aseguró que “hasta ahora es muy poco. Apenas subió un poco el precio. No es gran impacto. No creo que tampoco represente mucho de acá a junio”.

En cuanto al factor climático resaltó que "falta mucha agua. No hay perfil de napa y es muy preocupante el tema hidrico. Las pasturas están quemadas y en lo que es soja de segunda, la cosecha está casi perdida. Esperamos que llueva".

Requisitos para acceder al “beneficio”

Según se detalla, las condiciones para poder acceder al beneficio, incluyen, liquidar el 95 por ciento de lo declarado en los últimos 15 días hábiles en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).

En caso de no cumplir con esa disposición, se cobrará la alícuota anterior, y serán la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central los encargados de supervisar el mecanismo.

"Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive", informó la Secretaría de Comercio en un comunicado tras el anuncio oficial.

Agregó que "la medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal".

Además, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos. La medida alcanzará a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros.

Estos bienes representaron más de 1100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024.