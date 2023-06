Kicillof: “Se están utilizando todos los instrumentos al servicio de los productores”

Ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a la Cuarta Sección Electoral y visitó la ciudad de Vedia, donde inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad y distribuyó 189 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense para estudiantes de seis escuelas secundarias del distrito.

En este marco, Kicillof brindó una conferencia de prensa donde habló, entre otros temas, sobre la sequía que azotó sin piedad a toda la Región y de las medidas que tomó la Provincia para ayudar a los productores afectados.

“El día que vino la Sociedad Rural, con todas las entidades, a decirme que ‘habría que ver si podes decretar la emergencia agropecuaria’, lo que hice fue darles copia del Decreto que había firmado el día anterior, porque venían a decirme ‘esto se discute siempre tarde’, nosotros utilizamos todos los instrumentos, que son los de la Ley de Emergencia, y los estamos aplicando con créditos del Banco Provincia al servicio de los productores”, aseguró el gobernador en diálogo con Democracia.

Y agregó: “Nos tocó una pandemia, como no había pasado nunca y, probablemente, la peor sequía que se tenga memoria también, en medio de una guerra en Europa que pone los precios de la energía y de los alimentos mucho más caros, son épocas complicadas y difíciles”.

En cuanto a la asistencia a los productores, Kicillof remarcó que “tiene que haber más presencia del Estado porque es una provincia cuya característica central es la producción, no solamente industrial. Lo que uno pide es que esta materia prima se elabore en nuestra provincia y podamos poner más valor agregado y generar más trabajo”.

“Nosotros lo que tenemos que lograr es contener y que la gente no se vaya de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que haya oportunidades para todos, y que haya ganancia, sí, pero que esas ganancias nos permitan también, darle oportunidades a todos”, aseguró el gobernador y concluyó: “A mí me parece que esto es fácil de comprender, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”.