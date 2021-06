Diego Schwartzman dio un paso más y ya está en octavos de final de Roland Garros

El tenista argentino, Diego Schwartzman, nuevamente en su mejor versión, se clasificó ayer para los octavos de final de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año, tras superar sin pasar sobresaltos al alemán Philip Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 6-1.

El "Peque" Schwartzman, décimo en el ranking mundial de la ATP, mostró un andar muy sólido y superó a Kohlschreiber (132°) luego de dos horas exactas de juego, en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

El argentino, quien defiende los puntos que ganó el año pasado cuando alcanzó las semifinales en la mejor actuación de su carrera, jugará su próximo partido mañana lunes, ante el alemán, Jan Lennard Struff (42°), quien derrotó al promisorio juvenil español Carlos Alcaraz (97°) por 6-4, 7-6 (7-3) y 6-2.

"De a poco me acerco a mi mejor versión. Es importante haber resuelto el partido rápido para no sufrir desgaste físico, ahora tengo tiempo para preparar mi próximo compromiso", expresó el número uno del tenis argentino poco después de haber resuelto su eliminatoria con el teutón.

Schwartzman se instaló en la segunda semana del Grand Slam francés luego de haber superado tres partidos sin ceder ningún set, los dos anteriores ante el taiwanés Yen Hsun Lu (680°) y el esloveno Aljaz Bedene (56°).

Los tres triunfos en fila le permitieron al "Peque", de 28 años, situarse como el quinto tenista argentino de la historia con mayor cantidad de triunfos en un Grand Slam, con 42 victorias, detrás del ilustre Guillermo Vilas (138), de Juan Martín Del Potro (97), David Nalbandian (86) y de su actual entrenador, Juan Ignacio Chela (46).

Schwartzman, quien había perdido con Kohlschreiber la anterior vez que se enfrentaron, en el ATP de Viena de 2017, aunque esa vez en superficie rápida y bajo techo, jugó muy concentrado desde el inicio del partido y logró la primera ventaja con un quiebre que le permitió adelantarse 3 a 2 merced a buenas devoluciones y un par de errores no forzados del alemán.

El argentino mantuvo siempre la iniciativa en cada punto y cerró el primer set por 6-4 en 44 minutos y quien fue campeón este año en el Argentina Open, su cuarto título en el circuito, mantuvo el dominio en el segundo parcial, con muy buenas derechas, con mucha profundidad, pese a que en el inicio estuvo algo inestable con su servicio.

Schwartzman ajustó la devolución luego de tres quiebres consecutivos y se adelantó 3-1 con su saque, eso le permitió jugar cada vez más suelto para estira la ventaja a 4-1 con dos "globos" perfectos que dejaron desairado al teutón.

Luego, estiró la ventaja a 5-1 con su servicio para tener el partido bajo absoluto control, hasta cerrar el parcial por 6-2.

El "Peque" mantuvo su andar sólido en el tercer set y el alemán comenzó a sentir el trajín (venía de ganarle un partido largo al ruso Aslam Karatsev) al punto que recibió atención médica por un dolor en la cadera.

El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj tomó nota de la merma física de su rival y tiró varios "drops-shots" que lo fueron desgastando al alemán, sumado a tres quiebres que le permitieron ponerse 2-1, 4-1 y el definitivo 6-1 que decoró el marcador.

Schwartzman intentará dar un paso más mañana ante el alemán Struff, al que venció una vez en el Masters 1000 de Montecarlo de 2017 por un contundente 6-3 y 6-0, y perdió en la serie de Copa Davis jugada en Madrid con nuevo formato en 2019, por 6-3 y 7-6 (10-8).

Si el argentino mantiene el nivel debería resolver a su favor el cruce con el alemán, y después en cuartos de final le tocaría el súper campeón Rafael Nadal, 13 veces ganador de Roland Garros y con quien perdió el año pasado en las semifinales.

Federico Delbonis enfrentará hoy a "Ale" Davidovich

Otro argentino, Federico Delbonis (51°), se instaló anteayer en los octavos de final luego de tres triunfos consecutivos sobre el moldavo Radu Albot (89°), el español Pablo Andújar (68°) y el último ante el italiano Fabio Fognini (29°).

Delbonis, quien protagoniza en París su mejor actuación en un Grand Slam, jugará hoy domingo frente al español Alejandro Davidovich (46°), con la misión de dar un paso más e instalarse entre los ocho mejores del torneo.

En el caso de avanzar a los cuartos de final, el azuleño Delbonis, de 30 años, podría encontrarse en esa instancia con un rival de calibre como el alemán Alexander Zverev (7°) o frente al japonés Kei Nishikori (49°).

Nadia Podoroska avanzó en dobles

En otros resultados de tenistas argentinos, la rosarina Nadia Podoroska, rápidamente eliminada en la ronda inicial del cuadro de singles, avanzó a octavos de final en el de dobles junto a su compañera, la rumana Irina Begu.

Lo hicieron tras imponerse sobre las cuartas favoritas, las japonesas Ena Shibahara y Shuko Aoyama, por 7-5, 3-6 y 6-3.

En tanto, el tandilense Máximo González y el italiano Simone Bolelli, quienes habían sido campeones en Parma hace una semana, cayeron en octavos de final ante el bosnio Tomislav Brkic y el serbio Nikola Cacic por 6-4 y 6-4.

Por su parte, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, se instaló en octavos de final tras superar al lituano Ricardas Berankis (93°) por 6-1, 6-4 y 6-1, y su próximo rival será el italiano Lorenzo Musetti (76°), quien venció a su compatriota Marco Cecchinato (83°) por 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3.