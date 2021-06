Federico Delbonis triunfó y accedió a los octavos de final en Roland Garros

El tenista Federico Delbonis alcanzó, a los 30 años, su mejor actuación en un Grand Slam, al instalarse en los octavos de final de Roland Garros, luego de haber superado ayer ampliamente al siempre complicado italiano Fabio Fognini por 6-4, 6-1 y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 51° del ranking mundial de la ATP, extendió su gran semana en París con un triunfo sobre Fognini (29°) que le demandó dos horas y ocho minutos, en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en el coqueto barrio parisino de Bois de Boulogne.

El zurdo bonaerense ratificó en el Grand Slam francés todo lo bueno que había insinuado en la gira previa sobre polvo de ladrillo y buscará dar un pasito más en su próximo partido , mañana ante el español Alejandro Davidovich (46°), quien venció al noruego Casper Ruud (16°), ganador del Argentina Open en 2020, por 7-6 (7-3), 2-6, 7-6 (8-6), 0-6 y 7-5 en un maratónico partido, que se extendió durante cuatro horas y 35 minutos.

Delbonis, vencedor en las rondas previas del moldavo Radu Albot (89°) y al español Pablo Andújar (68°), logró con su victoria ante Fognini concretar su actuación más importante en un Grand Slam, ya que lo mejor de su carrera habían sido las terceras rondas del abierto de Australia de 2016 y la actual en Roland Garros.

El héroe del equipo argentino de Copa Davis que conquistó el torneo por única vez al vencer a Croacia, en Zagreb, en 2016, llegó a París precedido de buenas actuaciones en la gira europea, con sus accesos a octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, cuartos de final en el Masters 1000 de Roma y semifinales de Belgrado.

Fortaleza mental para poder ganar

Ante Fognini, el azuleño redondeó su mejor actuación, con una gran fortaleza mental que le reportó la gran influencia de su nuevo entrenador, Mariano Hood, quien lo acompaña en el Circuito desde hace tres meses.

Delbonis se puso en ventaja por 5-1 con dos quiebres (2-1 y 4-1), con la simple táctica de poner la pelota en juego ante un rival que cometía numerosos errores no forzados y, pese a que le costó cerrarlo, igual se llevó el set por 6-4.

En el segundo parcial, el azuleño jugó pelotas más profundas y bajó la cantidad de errores, eso le permitió dominar al italiano, que irascible porque no encontraba soluciones, comenzó a discutir con los ball boys y hasta arrojó su raqueta contra el piso.

El argentino, quien llegó al partido con tres victorias y cinco derrotas ante Fognini, se mantuvo concentrado y cuando se llevó el parcial por 6-1 comenzó a llover copiosamente en París, lo que motivó la interrupción del juego.

En la reanudación, luego de unos 40 minutos, Delbonis mantuvo el nivel y se adelantó 4-1 con todo servido para asestar la estocada final, que recién concretó por 6-3 porque Fognini descontó en su intento de revertir una situación que estaba definida.

Delbonis apretó el puño y enseguida miró a su entrenador, el "Niño" Hood, ubicado en una de las tribunas del estadio, consciente de que todo el esfuerzo de los meses previos valió la pena.

El azuleño, líder en el rubro triunfos sobre polvo de ladrillo con 19 en lo que va del año, contrató a Hood y le dio a su carrera una oportunidad más, para no ser recordado únicamente como el tenista que ganó el partido más importante de la historia de la Davis para los argentinos, en aquel quinto punto ante el gigante croata Ivo Karlovic, como si aquello fuera poco.

Schwartzman desea seguir avanzando ante Kohlschreiber

Otro argentino, Diego Schwartzman (10°), intentará acompañar a Delbonis en octavos de final hoy sábado, en el partido de la tercera ronda que animará con el alemán Philip Kohlschreiber (132°).

El "Peque" hilvanó dos triunfos sin pasar sobresaltos ante el taiwanés Yen Hsun Lu (680°) y el esloveno Aljaz Bedene (56°) y enfrentará a un rival experimentado como el alemán de 37 años que viene de dejar en el camino al ruso Aslam Karatsev (26°), uno de los mejores del año.

En el caso de avanzar a octavos de final, Schwartzman, quien defiende los puntos que cosechó con su arribo a las semifinales del año pasado, se encontrará con el alemán Jan Lennard Struff (42°) o el ascendente español Carlos Alcaraz (97°).

En otros resultados importantes del cuadro masculino, ayer avanzaron dos favoritos, el alemán Alexander Zverev (6°) tras vencer al belga Laslo Djere (55°) por 6-2, 7-5 y 6-2, y el ruso Daniil Medvedev (2°) luego de imponerse sobre el estadounidense Reilly Opelka (35°) por 6-4, 6-2 y 6-4.