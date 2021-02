Juan Manuel Cerúndolo: primer semifinalista del Córdoba Open

El juvenil Juan Manuel Cerúndolo, de 19 años, venció ayer de al brasilero Thiago Monteiro, por 6-2, 2-6 y 6-3, y avanzó a las semifinales del Córdoba Open en su primera experiencia jugando el torneo del circuito de la ATP.

El argentino, número 335° en el ranking, dejó en el camino a otro top-100 como Monteiro (87°) y al serbio Miomir Kecmanovic, ex número 1 de junior y entrenado por David Nalbandian.

El tenista porteño, quien viene desde la qualy, mostró gran juego en el primer set, con dos quiebres de saque (en el tercer y séptimo game) y sin ceder su servicio, se alzó el parcial con un claro 6- 2. Con golpes variados y juego de base, tuvo las variantes suficientes para doblegar a un brasilero que estuvo errático y lejos de mostrar su mejor versión.

Cambió el desarrollo en el segundo set, con un Cerúndolo que no pudo mantener la intensidad y con un Monteiro que comenzó a imponer en la cancha su mayor experiencia, y devolvió gentilezas para quedarse con ese parcial 6-2.

En ese segundo parcial el argentino solo ganó el 29% de los puntos que disputó con su primer servicio y si bien esbozó una recuperación quebrando el saque en el séptimo game, no pudo con la contundencia del rival en ese pasaje.

Un rápido quiebre en el primer game del set decisivo acomodó al menor de los hermanos Cerúndolo (Francisco fue eliminado en segunda ronda) en una situación de ventaja que pudo sostener hasta el final, apostando a un juego defensivo desde el fondo de la cancha y con un drive potente que hizo daño cada vez que se decidió a atacar a su rival.

Así, en el tercer set el juvenil mantuvo la paciencia y templanza óptimas, pese a su corta edad, para cerrar el partido con un claro 6-3.