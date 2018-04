Argentina y Chile igualan la serie en San Juan

El tenista número 15 del mundo, Diego Schwartzman, debió trabajar más de la cuenta para vencer ayer a la tarde a Christian Garín en tres sets e igualar el marcador 1 a 1, en la serie de Copa Davis entre Argentina y Chile que se disputa en el estadio Aldo Cantoni de San Juan por la final de la Zona Americana de cara al Repechaje para alcanzar el Grupo Mundial.

El Peque tuvo siete match point para finalmente quedarse con el partido con parciales de 7-6 (2), 6-7 (2) y 6-2, tras dos horas y 43 minutos de juego.

En el primer single, el chileno Nicolás Jarry se impuso a Nicolás Kicker por 4-6, 7-6 (6) y 6-2.

Hoy se disputará el dobles, y Argentina tendrá a la dupla Guillermo Durán y Máximo González y se medirán a Hans Podlipnik y Jarry. Luego, las estrategias de siempre en la Davis. El “Peque” Schwartzman parece una fija ante el N°1 de Chile, que tendrá la carga extra del dobles. Para el singles 2, la duda pasará por Kicker o la experiencia de Guido Pella, que también es una alternativa en las parejas. El objetivo es el triunfo que lleve al repechaje de septiembre.

El debut de la Selección nacional en la Zona Americana del Grupo 1 de la Copa Davis empezó con un traspié, imaginable, aunque el desarrolló invitó a creer que el desenlace podía ser diferente.





La diferencia de momentos entre Nicolás Kicker y Nicolás Jarry hacía imaginar un choque no tan equilibrado. Pero así como el bonaerense peleó en cada instante de su carrera, también le dio batalla al número uno de Chile, que terminó llevándose el punto inicial de la serie por 4-6, 7-6 (6) y 6-2.

Casi media hora después del final del primer duelo llegó el momento del estreno como local para Schwartzman jugando como singlista. Atrás quedó el debut en el dobles ante Brasil en 2015 y la fallida convocatoria ante Italia el año pasado. Ahora es el líder y su misión va más allá de ganar un partido.

Esa diferencia de más de 200 puestos en el ranking no se hizo notar en el clay bajo techo, porque la Davis no entiende de posiciones. Al "Peque" a veces le cuesta jugar de local, le gusta, lo vive, pero no le resulta fácil. Este duelo ante Christian Garin fue una prueba, y lo más importante es que la superó. Su triunfo marcó un 7-6 (2), 6-7 (2) y 6-2.