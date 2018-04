Rafael Nadal le dio el empate a España ante Alemania

Rafael Nadal tuvo un regreso triunfal tras una lesión en la cadera derecha, al vencer por 6-2, 6-2, 6-3 a Philipp Kohlschreiber, punto con el cual España iguala con Alemania 1-1 tras la primera jornada por los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis. Un éxito que también le permitió lograr un récord en el torneo, al alcanzar su 23a victoria consecutiva, contabilizando singles y dobles.

El número 1 del mundo, que no jugaba desde que abandonó en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero pasado por la lesión en la cadera, no se vio exigido por Kohlschreiber, 34° del ranking. En su primera incursión en la Davis desde 2016, Nadal no evidenció problemas por la lesión. No pudo jugar en Acapulco, además de renunciar a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.