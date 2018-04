Argentina inicia el camino de regreso al grupo mundial

El tenista argentino Nicolás Kicker abrirá hoy, desde las 14, la serie de Copa Davis frente a Chile ante Nicolás Jarry por la Zona Americana I de ascenso. Luego del primer punto, será el turno de la presentación de Diego Schwartzman, el as de aspadas del equipo capitaneado por Daniel Orsanic, frente a Christian Garín.

Mañana se jugará el dobles y la dupla argentina conformada por Máximo González y Guillermo Durán se enfrentará a los chilenos Nicolás Jarry y Hans Podlnipnik Castillo.

Tras ese partido, se volverán a jugar los singles ya que no habrá partidos los domingos como venía ocurriendo.

La serie que se disputará en el estadio Aldo Cantoni tiene como particularidad que el historial entre ambos está empatado en ocho.

El equipo argentino, campeón de la Davis en 2016, descendió del Grupo Mundial el año pasado al perder con Kazajistán (3-2) en Astana, y jugará en la zona continental directamente en la segunda ronda, mientras que Chile ya jugó una eliminatoria y le ganó a Ecuador por 3-1.





La eliminatoria tendrá el nuevo formato de sólo dos días de competencia y no tres como antes, al tiempo que los partidos se definirán a tres sets y no a cinco.

En cuanto a los antecedentes, el primer duelo fue para Argentina, en 1931, al imponerse por 3-0 en Santiago, al tiempo que la primera alegría para los trasandinos fue en 1969.

En aquel entonces, para los ganadores jugó Jaime Fillol, el abuelo de Jarry, el singlista número uno del conjunto capitaneado por Nicolás Massú.

No obstante, el duelo más recordado fue en el año 2000, pero por lo ocurrido fuera de la cancha, ya que la serie fue suspendida porque comenzaron a volar sillas, botellas y otros objetos en pleno partido, disputado en Chile.

Al local le dieron por ganada la llave, pero fue castigado por dos años sin poder jugar en su territorio.

El ganador de la serie disputará en septiembre próximo el repechaje ante uno de los países perdedores del Grupo Mundial.