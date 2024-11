Destacadas actuaciones de la escuela de danzas Vibra en “Alldance Argentina”

La escuela de danzas Vibra tuvo destacadas actuaciones en el “Alldance Argentina” que se llevó a cabo del 16 al 18 de noviembre, en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires.

Los 4 grupos de Vibra que se presentaron en el Campeonato Argentino de Hip Hop obtuvieron medallas, dos oro y dos plata, que los clasifica directamente al MUNDIAL 2025 en Phoenix, Estados Unidos. Además, también hubo otros grupos que participaron en el campeonato multidancístico All Dance y obtuvieron distintas clasificaciones internacionales.

La delegación juninense, a cargo de los profesores María Merlassini y Silvio Sánchez, tuvo los siguientes resultados:

Mini Bombs Turbo:

1º puesto Show - Niños New All Dancers

1º puesto Urban Show - Niños New All Dancers

Mejor coreografía grupal

Best Creative (escuela con mejor promedio de puntajes New All Dancers)

Mini Bombs:

1º puesto Open Jazz - Niños New All Dancers

Premio a la coreografía

Best Creative (escuela con mejor promedio de puntajes New All Dancers)

Grupos Pre-jóvenes:

Boom Boom Kids: Bicampeones de la división Junior del Campeonato Argentino de Hip Hop HHI

Lil Bombs Jr: Subcampeonas de la división Junior del HHI

Boom Boom Kids Megacrew: 1º puesto en ALL DANCE en la Modalidad Urban Show Niños y Pre-jóvenes.