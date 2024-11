Uriel Muñoz: "En Puerto Rico encontré lo que buscaba y hasta más de lo pensado"

El destacado atleta juninense Uriel Rodrigo Muñoz está viviendo una gran experiencia personal y también deportiva en Puerto Rico, país en el cual se radicó para seguir compitiendo, buscar progresos en la actividad que lo apasiona y, además, estudiar la carrera universitaria de diseño gráfico.

Recordemos que desde pequeño comenzó a incursionar en la Escuela de Atletismo "Galas de Junín", a las órdenes del entrenador Gerardo González, logrando rápidamente muy buenos resultados, hasta consolidarse como uno de los deportistas de elite de nuestra ciudad.

Campeón sudamericano en las pruebas de 800 y 1.500 metros; tercer puesto y medalla de bronce en el Panamericano, varias competencias nacionales, provinciales y locales ganadas, además se ser coronado "Deportiva Juninense del Año" en 2022, indican a las claras de una carrera meteórica y sólida en las pistas para el juvenil atleta de nuestro medio que buscó y transita nuevos horizontes.

Desde dicho país caribeño, donde se radicó a principios de octubre, Uriel Muñoz - de 19 años- dialogó con Democracia, e inicialmente expresó: "Estoy terminando de adaptarme, porque es todo nuevo, tanto en cultura, en las comidas, entrenamientos, etc. Pero a pesar de ello, por el momento puedo sobrellevar bien el día a día. Lo mío se basa, a diario, en entrenar por la mañana, entre las 5 y las 8 horas. Después asisto a clases de 10 a 15 y entre esos horarios, me voy a la cafetería de la facultad, a almorzar. Luego que termino de cursar, descanso un rato, previo a los entrenamientos de la tarde, que son más o menos de 18 a 20.30, dependiendo si tengo que ir a hacer trabajos con el terapeuta o emplear algún método de recuperación".

Luego de señalar que en Puerto Rico "Encontré lo que buscaba y hasta más de lo pensado. La verdad es que la gente, la cultura, el ambiente, todo en general aquí, me pareció muy lindo y destaco las facilidades que me brindaron para ahorrar mi tiempo y poder hacer todo mucho mas fácil", Uriel manifestó: "Los entrenamientos no se me están haciendo difíciles, ya que solo cambio un poco el orden de trabajo y un poco más el esfuerzo, pero dentro de todo, va muy bien. Mi entrenador es el que designó la Universidad, Leandro Ghelfi, quien también es argentino. Actualmente, estoy fuera de temporada de pista, así que estoy trabajando más en lo que son las distancias largas. Ya en la temporada, veremos que entrenamos bien, ya que para el torneo nacional universitario de acá, tendré que participar en tres distancias, para poder quedarme con el MVP del torneo. Hasta el momento, ya que no estoy en temporada, estuve participando en pruebas de carretera y en selectivos de campo traviesa. En esta modalidad, se avecina aquí el LAI, que es el torneo nacional universitario de cross country".

Balance del año deportivo 2024

Al realiza un balance del año deportivo que esta culminando, el destacado atleta juninense radicado en el país caribeño, expresó: "Como lo estuvimos pensando hace mucho tiempo, destacando la participación en muchos campeonatos internacionales, como lo fueron el Sudamericano U-20, el Mundial U-20 y el Sudamericano U-23. Después, debo destacar que dentro del atletismo argentino de mi categoría, según los expertos, desde hace bastante tiempo no se veía a alguien con mi potencial y eso me hace sentir muy orgulloso".

Consultado si espera repetir el logro de hace dos años, cuando fue distinguido como el "Deportista juninense del 2022", Muñoz reconoció: "Estoy confiado que lo puedo ser, ya que fui uno de los juninenses más destacados en lo que fue este 2024, compitiendo a nivel internacional y nacional. Obviamente, si no lo recibo no quedará otra que seguir e intentar buscarlo el año siguiente".

Regresa a pasar las fiestas y para descansar

Luego de confirmar que "Tengo fecha para ir a Junín el 17 de diciembre, para pasar las fiestas y parte del mes de enero, así que estaré con la familia y mis seres queridos y amigos", el entrevistado se dedicó a agradecer y al respecto, manifestó: "Quiero agradecer a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por darme la posibilidad de poder estudiar y entrenar sin ningún tipo de problema. También, y especialmente, a Gerardo Gonzales y a la Escuela de Atletismo ' Galas de Junin', quienes me abrieron las puertas para poder entrenar, desde que tengo memoria. También a las empresas de Junín, Indelplas y Perkusic, por haberme ayudado en lo que fueron todos estos años para poder cumplir mi sueño, y a toda la comunidad de Junín", completó la entrevista con Democracia el destacado atleta Uriel Rodrigo Muñoz.