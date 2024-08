“Sin Límites”, el espacio de parkour que se instaló en Junín y cumple un año

El espacio de parkour “Sin Límites” se instaló en Junín y cumple un año los primeros días de septiembre. El gimnasio, ubicado en Avenida Rivadavia 1380, abrió en el 2023 y brinda una alternativa para quienes quieran realizar un deporte en la ciudad.

David Samuel, instructor de la disciplina, habló con TeleJunín y se refirió al crecimiento que tuvo la actividad y cuáles son sus objetivos.

“Es el primer gimnasio de parkour en la ciudad. Nos dividimos en tres categorías: infantiles, juveniles y adultos. Los infantiles van de 6 a 8 años, los juveniles de 8 a 12 y de los 14 para arriba ya cuentan como adultos”, manifestó. “Es un entrenamiento militar, pero llevado a la calle, que consiste en llegar desde un punto “A” a un punto “B” con la mayor fluidez posible. Es un deporte físico y a la vez psicológico porque hay que superar obstáculos, chicos o grandes, con constancia. Ese es el objetivo”, indicó.

Samuel contó cómo fueron sus inicios en el deporte y cómo llevó a cabo la creación de su propio espacio.

“Nunca pensé en tener un gimnasio, como no es una actividad muy conocida. Tenía mi equipo y hacíamos parkour en la calle. De a poco, saqué las piruetas sobre el pasto y después las perfeccioné en un polideportivo con colchonetas. Además, aprendí por vista de tutoriales de Youtube”, expresó.

“Me gustó la idea de que haya un gimnasio acá, de parkour o de acrobacias. Hay mucha gente capacitada, pero quizás faltan lugares para realizarlo. Lo intenté y se me dio, también me ayudó tener un buen trabajo. El que no arriesga no gana”, aseguró.

Por último, el instructor dio detalles del entrenamiento y destacó la variedad de estilos dentro de la disciplina.

“Tenemos muchos estilos que se van superando con el tiempo. Hay dos primeros saltos iniciales, uno es saltar un charco con un pie y el otro es con los dos. Se arranca despacio para que las piernas controlen el salto, es como la ‘semillita’ del entrenamiento. Una mortal, por ejemplo, es un salto con impulso”, comentó. “Una vez que aprendemos a saltar, pasamos a los muros y tenemos cuatro saltos principales que tienen distintas variantes. También hay modalidades competitivas con velocidad y tiempo, freestyle, estilo libre, entre otros más específicos. Es un entrenamiento que puede hacer cualquier persona, desde un chico hasta un adulto. El nivel depende de cada uno y se entrena”, concluyó.