Con éxito, finalizó la Liga Provincial de Clubes Sub-18

La Liga Provincial de Clubes Sub-18 finalizó con éxito, ayer, en las instalaciones del club Sarmiento. El torneo se realizó por primera vez en Junín y se disputó durante el fin de semana.

La competencia contó con la participación de 19 equipos bonaerenses y la organización del Verde, que fue el único representante local en el torneo y culminó octavo en las posiciones generales luego de caer 2 a 1 ante Gesell Furia Club.

Por su parte, Recreativo de Carmen de Areco se consagró campeón tras vencer 3 a 2 a Mar Chiquita Vóley en la final, que se jugó en el gimnasio Roberto Macario y tuvo un tie break de 15 a 13. Bolívar Vóley completó el podio en el tercer puesto.

Se disputaron 59 partidos en las tres jornadas, en los gimnasios Juan Roberto Macario de Sarmiento, el de la UNNOBA y el del complejo municipal General San Martín.

Junto al conjunto anfitrión del Verde participaron: Gesell Furia Club; Talleres Vóley de Mar del Plata; C. C. de Bolívar; Azul Vóley; Club de Regatas de San Nicolás; Club San Martín 9 de Julio; Mar Chiquita Vóley; Recreativo de Carmen de Areco; Belgrano de San Nicolás; Gimnasia y Esgrima de Pergamino; Club Somisa de San Nicolás; Municipalidad de Pilar; Club Once Unidos de Mar del Plata; Olimpo de Bahía Blanca; Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez; Liniers de Bahía Blanca; Club Ever Ready de Dolores y Club Social y Deportivo General Belgrano.

El intendente, Pablo Petrecca, junto al presidente de la institución, Fernando Chiófalo, y representantes de la Federación Bonaerense de Vóley encabezaron el acto de finalización y le entregaron la copa al campeón.

Jorge López, en representación de la Federación, felicitó a Junín y a Sarmiento por la organización.

"En nombre de la Federación queremos felicitar a todos los equipos y sus jugadores por el gran nivel del torneo. Queremos agradecer a Sarmiento y al Municipio por su colaboración para la realización, a la universidad por prestar el gimnasio y a la subcomisión de vóley por la gran organización. Todo estuvo excelente, nos trataron bárbaro todo el fin de semana. Esperamos que el año que viene podamos estar acá de nuevo".

Por su parte, Chiófalo reconoció el "gran trabajo que viene realizando la subcomisión de vóley, una disciplina que hace 5 años no existía en el club y hoy es sede de un torneo provincial. Ese es el fruto del gran trabajo de este grupo de personas, de los jugadores de todas las categorías y de sus familias, y con nosotros, desde la comisión directiva, apoyando".

Pablo Petrecca dijo que "es una satisfacción ver que otra disciplina más, en este caso el vóley, hace protagonista a la ciudad en materia deportiva, con este torneo provincial. Para nosotros es muy grato recibir a tantos chicos y a sus familias que, además de venir a jugar, conocen la ciudad, con el impacto económico que eso tiene para nuestro comercio, hotelería y gastronomía".