Concluye hoy en Junín el torneo bonaerense

Hoy va a finalizar en nuestra ciudad la fecha de la Liga Provincial Bonaerense de Vóleibol de la categoría Sub-18 masculina, torneo que por primera vez se disputa en Junín, organizado y fiscalizado por la Federación Bonaerense de este deporte.

Participan varios equipos de diferentes ciudades de nuestra Provincia y entre el viernes y ayer se disputaron los partidos de las zonas clasificatorias, buscando los distintos elencos llegar a las instancias definitivas, a jugarse en esta jornada dominical.

Los encuentros se disputan en los gimnasios "Juan Roberto Macario" del Club Sarmiento de Junín (entidad organizadora), de la Unnoba y del complejo municipal “General San Martín”.

Junto al elenco anfitrión del CAS compiten los conjuntos de Gesell Furia Club; Talleres Voley de Mar del Plata; C. C. de Bolivar; Azul Vóley; Club de Regatas de San Nicolás; Club San Martín 9 de Julio; Mar Chiquita Voley; Recreativo de Carmen de Areco; Belgrano de San Nicolás; Gimnasia y Esgrima de Pergamino; Club Somisa de San Nicolás; Municipalidad de Pila; Club Once Unidos de Mar del Plata; Olimpo de Bahía Blanca; Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez; Liniers de Bahía Blanca; Club Ever Ready de Dolores; y Club Social y Deportivo General Belgrano.

Dos victorias y una derrota

Sarmiento comenzó venciendo por 3 sets a 0 a Furia Gesell, con parciales de 25-21, 26-24 y 25-22, para luego superar a Talleres de Mar del Plata por 3 a 1, con sets que terminaron 25-14; 20-25; 20-25 y 25-22 para el CAS.

Ayer en el primer turno, Sarmiento enfrentó a Azul Vóley y perdió 3 a 2 al caer en el tie-break definitivo 15 a 8. Habían ganado dos sets cada equipo (Sarmiento por 25-22 y 25-17 y los azuleños 25-17 y 25-21), clasificando igualmente el Verde entre los ocho mejores, quedando cuarto entre los cuatro equipos ganadores de cada una de las zonas.

Por cuartos de final, el equipo de nuestra ciudad se presentaba al cierre de esta edición ante el mejor segundo de los clasificados en los otros grupos, buscando los chicos del elenco verdolaga colocarse entre los cuatro conjuntos que jugarán las semifinales de hoy domingo.