Comienza aquí el torneo bonaerense de vóley

A partir de hoy y hasta el domingo 7, se disputará por primera vez en nuestra ciudad una fecha de la Liga Provincial Bonaerense de Vóleibol en la categoría Sub-18 masculina, torneo que fue presentado oficialmente en una reunión realizada en el Municipio.

Va a organizar y fiscalizar la Federación Bonaerense de Vóleibol y se contará con la participación de alrededor de 200 jugadores, provenientes de distintas ciudades, quienes disputarán 55 partidos. Los mismos, se realizarán en los gimnasios "Juan Roberto Macario" del Club Atlético Sarmiento (entidad organizadora), de la Unnoba (sito en Pringles y Alem) y del complejo municipal “General San Martín”, de Circunvalación casi Ruta 7.

El Municipio acompaña al Verde en la concreción del evento y pondrá a disposición las instalaciones del complejo Pioneer, para alojar a las delegaciones visitantes.

Los participantes y partidos de hoy

Además del conjunto del CAS, van a competir los elencos de Gesell Furia Club; Talleres Vóley de Mar del Plata; C. C. de Bolivar; Azul Voley; Club de Regatas de San Nicolás; Club San Martín 9 de Julio; Mar Chiquita Vóley; Recreativo de Carmen de Areco; Belgrano de San Nicolás; Gimnasia y Esgrima de Pergamino; Club Somisa de San Nicolás; Municipalidad de Pila; Club Once Unidos de Mar del Plata; Olimpo de Bahía Blanca; Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez; Liniers de Bahía Blanca; Club Ever Ready de Dolores; y Club Social y Deportivo General Belgrano.

Los partidos a jugarse hoy serán los siguientes:

A las 10, Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez ante Mar Chiquita; y Once Unidos vs. Regatas de San Nicolás.

A las 11.30, Talleres de Mar del Plata vs. Azul Vóley; y Ever Ready contra Liniers de Bahía Blanca.

A las 13, Sarmiento de Junín contra Furia Gesell; C.C. Bolivar vs. San Martín de 9 de Julio; y Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs. Municipalidad de Pila.

Desde las 14.30, Azul Vóley vs. Belgrano de San Nicolás; General Belgrano ante Regatas de San Nicolás; y Olimpo de Bahía Blanca vs. Recreativo de Carmen de Areco.

A las 16, Municipalidad de Pila ante Somisa de San Nicolás; San Martín de 9 de Julio; y Gimnasia y Esgrima de Pergamino contra Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez.

A las 17.30, Talleres de Mar del Plata contra Sarmiento de Junín; Recreativo de Carmen de Areco contra Liniers de Bahía Blanca; y Olimpo de Bahía Blanca ante Ever Ready de Dolores.

A las 19, Furia Gesell vs. Belgrano (S.N.); C.C. Bolivar ante C.S.D. General Belgrano; y Mar Chiquita contra Somisa de San Nicolás.