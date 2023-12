El entrenador Germán Salazar y la actualidad del atletismo en Lincoln

El atletismo es uno de los deportes tradicionales de Lincoln, ya que existen diversas escuelas que se encargan de llevar a cabo la práctica de la disciplina. Además, son muchos los jóvenes que, desde hace algunos años, comenzaron a volcarse en esta actividad milenaria.

En la actualidad, Germán Salazar es uno de los entrenadores de atletismo presentes en la localidad linqueña y tiene a cargo alrededor de 12 atletas. El entrenador internacional de este deporte habló con Democracia sobre el presente de la actividad en Lincoln.

“Lincoln tiene una tradición muy rica en atletismo, sobretodo en velocidad. Siempre, en postas nacionales, hay atletas de nuestra ciudad”, indicó. “A medida que fueron cambiando las nuevas tecnologías, utilizamos muchos las redes sociales para difundir el deporte. Además, las entrevistas nos ayudan mucho”, aseguró.

Salazar, que además es profesor de educación física, se refirió a la poca visibilidad que tiene el atletismo en las escuelas. “Me gustaría que el atletismo esté más presente en las escuelas. Creo que desde allí salen los talentos, hay muchísimos ejemplos”, contó.

En la misma línea, agregó: “Nos falta ese nexo, entre la escuela y el deporte federado que es el paso hacía el desarrollo del atletismo”.

Por otra parte, el linqueño, de 33 años, comentó los torneos sudamericanos que disputarán sus alumnos, Morena Zárate y Mirko Pons, el próximo año. “Morena (Zárate), el año que viene, tiene el Sudamericano. Creemos que con una gran pretemporada podemos pelear el torneo, aunque no es fácil”, señaló. “Además, en octubre, hay un Sudamericano U-18. Nosotros tenemos a Mirko Pons, que es un fondista de 18 años. Ponemos muchas fichas en él para que pueda participar”, anunció.

Los inicios de Salazar en el atletismo

“Cuando me recibí de profesor de educación física, me ofrecieron trabajar en atletismo debido a las buenas notas que tenía”, dijo Salazar, que fundó la Escuela Municipal junto a Tomás Pérez.

“No existía en mi cabeza el atletismo, cuando cursaba la materia no me generaba nada. Mi idea era recibirme y trabajar con mi papá en el fútbol”, recordó.

Por otro lado, el DT internacional comentó el deseo de crear una escuela propia y sostuvo: “Aún no sabemos a quién vamos a representar el año que viene, está la posibilidad de fundar nuestra escuela. Eso nos daría una independencia total, pero es muy difícil por el costo de los viajes”.

El curso del World Athletics

“El curso fue del World Athletics, sería como la FIFA del fútbol, ya que regula el deporte. Para realizar el curso debías tener una nota alta y para hacer el nivel 2 tenías que contar con un atleta internacional”, explicó.

“Este año, la Confederación Sudamericana junto a la Confederación Argentina y el Mecanismo de Solidaridad del Comité Olímpico seleccionaron a 20 entrenadores de Argentina y Sudamérica por el trabajo realizado durante el año. Estuve entre los 20 técnicos argentinos”, señaló.

“El curso se dividió en cuatro clases virtuales y nueve días presenciales en Mar del Plata, sobre fondo y medio fondo. Además, los encargados de dictar el curso fueron entrenadores de mucha trayectoria y gran recorrido. Fue un experiencia enriquecedora”, expresó.

“No esperaba el llamado, este fue uno de los mejores años como entrenador con Morena Zarate que es velocista. Si bien me toco hacer grandes trabajos con fondistas, eso fue hace muchos años”, declaró Salazar.

“Cuando me llamaron, lo primero que sentí fue una ansiedad muy grande, me gusta mucho estudiar y compartir con grandes entrenadores”, agregó.

“El atletismo es casi todo en mi vida”

“Ya son bastantes años en este deporte, el atletismo es casi todo en mi vida, no hay un día que no hablemos de esta actividad, me dio mucho. Gracias a él conocí todo el país y viajé al exterior”, expresó el profesor de educación física.

Por último, Salazar se mostró agradecido con sus alumnos y con las personas que lo ayudaron en sus inicios.

“Quiero agradecerles a mis alumnos, por ellos fue seleccionado al curso. Además, le quiero agradecer a Alexis, que fue mi atleta y hoy es mi colega, a los padres de mis discípulos y al intendente de Lincoln, él me ofreció el cargo en la Escuela Municipal”, cerró.