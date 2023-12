En el Club Junín, se realizó una clínica sobre natación adaptada

Se realizó una capacitación sobre natación adaptada, en las instalaciones del Club Junín, en el marco de la Semana de las Personas con Discapacidad. La clínica estuvo coordinada por las Direcciones para Personas con Discapacidad y la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín, junto al área de deportes adaptados del Club Atlético River Plate.

La jornada fue libre y gratuita y contó con la presencia de profesores de educación física, docentes de la modalidad especial e integrantes de la comunidad sorda.

Desde el Club Atlético River Plate de la ciudad de Buenos Aires agradecieron al Municipio de Junín por la convocatoria y destacaron que “este tipo de iniciativas son fundamentales para promover el deporte inclusivo y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, es muy valorable que haya Municipios que originen estas actividades”.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes del Gobierno de Junín, manifestó: “Sin dudas, para nosotros es un placer desarrollar este tipo de actividades, esta es una propuesta que nos trajo Verónica (Larrigna) y decidimos acompañarla en el marco de esta fecha tan importante, trabajamos siempre desde el deporte con las personas con discapacidad junto a Karina (Sánchez)”.

“Es un orgullo tener a la gente del Club Atlético River Plate en nuestra ciudad, tienen una gran trayectoria. En Junín, se trabaja mucho en este ámbito, nosotros también tenemos nuestros profesores y chicos que practican diferentes deportes, participamos de encuentros y torneos bonaerenses. Es muy grato que vengan a contar experiencias y que esto sea un punto de partida a grandes cosas”, afirmó.

Seguidamente, Marcela Belviso, entrenadora del equipo profesional de natación adaptada, agradeció al Municipio por la invitación y luego señaló: “Es muy importante que los Municipios generen estas oportunidades, para nosotros difundir lo que hacemos, en cuanto al deporte para personas con discapacidad es gratificante, visibilizar el paradeporte, el deporte adaptado, para que muchos más niños y jóvenes practiquen estas disciplinas se vuelve positivo”.

“Nosotros lo hacemos para fomentar nuestra disciplina como una herramienta de transmisión de valores y como un mejoramiento de la calidad de vida, en el club tenemos un trabajo de años de desarrollo de paranatación y actualmente también fútbol para ciegos, la mayoría de esos deportistas son integrantes de selecciones nacionales y representaron a Argentina en Santiago de Chile, en el Mundial de Sordos, y esto se vuelve una responsabilidad enorme y un compromiso social”, destacó sobre el equipo de la institución.

Al mismo tiempo, Karina Sánchez, titular del área para Personas con Discapacidad del Municipio, subrayó la importancia de planificar estos espacios y dijo: “Desde el Gobierno de Junín celebramos que se hagan este tipo de actividades, celebramos que Club Atlético River Plate y todos sus deportistas hayan venido a Junín para contarnos sus experiencias, esto nos suma en lo que estamos haciendo en la ciudad, donde estamos trabajando mucho en los deportes, esto ayuda a que se pueda hacer de manera más profesional y que las personas con discapacidad tengamos más oportunidades de incluirnos en la vida en todos los aspectos, uno de esos tantos, es el deporte”.

“El propósito no es solo hacerlo de manera recreativa, sino hacerlo de manera profesional, progresando, superándose uno mismo cada día, competir en un deporte no significa competir con el otro, significa competir con uno mismo, desafiarse y romper marcas, entonces eso es útil para el deporte y para la vida”, sostuvo.

Así mismo, la Directora reafirmó que “es muy importante que las personas con discapacidad tomen esta propuesta y se pueda replicar en Junín y se entienda que es necesario desafiarse y auto superarse todo el tiempo. Después, si uno tiene las condiciones para ser deportista paralímpico, mejor y puede ser un medio de vida y si no, es algo sano, saludable y que genera inclusión”.

Seguidamente, el presidente de paradeportes del Club Atletivo River Plate, Martín Vive, se refirió al trabajo institucional y marcó: “Recorrer diferentes ciudades y municipios, llevar esta propuesta y mostrar la metodología de trabajo que hacemos desde River es muy satisfactorio, sobre todo como método para generar oportunidades para las personas con discapacidad”.

“Agradecemos mucho la invitación que nos hicieron desde el Municipio, este tipo de acciones son muy propicias para que el deporte adaptado sea difundido a nivel nacional y para que más chicos se inserten en actividades deportivas”, concluyó.

Por último, Verónica Larrigna, profesora de natación y acompañante del equipo paralímpico, hizo hincapié en la coordinación de la actividad y manifestó: “Hace unos años empecé a recorrer este camino que es la natación del deporte adaptado junto al plantel del club, pensé en la posibilidad de acercar esto a Junín, seguramente hay un montón de deportistas a descubrir, la idea fue traer una clínica para que mi región vea el alto rendimiento y lo que es un atleta elite, un atleta que nos representa cuando salimos del país”.

“Así fue como el Municipio me escuchó y me acompañó en esta organización, estamos presentes con chicos que practican natación de manera profesional, la idea es que en un futuro haya horas destinadas para que la gente que quiera descubrir y empezar a transitar el camino del alto rendimiento tenga la opción, y no importa que seamos del interior, siempre hay oportunidades, y estoy segura que, en Junín, las hay”, opinó con respecto al deporte.

Para cerrar, la profesional en educación física expuso: “Este es el primer paso, siempre que haya un gran evento hay que dejar un legado y mi legado es seguir luchando para que haya horas destinadas tanto de Dirección General de Escuelas como desde los Municipios para las personas que quieran practicar natación adaptada y que a futuro puedan representar a nuestro país”.