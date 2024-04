Con gran repercusión regional, se realizó la clínica de natación en el Santa Paula

En el día de hoy, en las instalaciones del complejo natatorio Santa Paula tuvo lugar la clase maestra de Gustavo Roldán, jefe técnico de la Selección Argentina de Natación, ante unos 200 jóvenes y profesores de educación física de Junín y la Región. Así, se destacó la apuesta al desarrollo y la capacitación permanente en materia deportiva que impulsa el Municipio en conjunto con instituciones, con el fin de que haya cada vez más chicos y chicas que se dediquen al deporte en alto rendimiento.



Una vez concluida la jornada de perfeccionamiento deportivo, la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, declaró: “Agradezco mucho la presencia de Gustavo (Roldán) y a Verónica (Larregina) por todo el empuje que tiene para impulsar estas clínicas, es muy importante que haya vocación de por medio para llevar adelante todas estas políticas públicas que apuntan puntualmente al crecimiento y desarrollo de los más chicos”.



“Hablamos con Verónica sobre la importancia de que la natación empiece a ser un deporte más intensivo y con mucha más continuidad en los más chicos en las escuelas, tanto públicas como privadas, para que cuando se vayan desarrollando y cumplan 20 o 30 años se desempeñen en la alta competencia”, afirmó.





Seguidamente, la funcionaria dijo que “es un gran orgullo que Junín sea parte de esto porque estamos en presencia de personas con muchísima experiencia, como es el caso de Gustavo como jefe técnico de la Selección, con un enorme historial en la natación y para nosotros es un placer tenerlo en la ciudad, para que un montón de profesores de educación física de acá y de toda la región puedan aprovechar la parte teórica y la práctica”.



A su turno, Gustavo Roldán, jefe técnico de la Selección Argentina de Natación, expuso: “Siempre me voy muy gratificado y contento de Junín, con ganas de volver y ya me siento bastante juninense. Sin dudas quiero destacar la iniciativa que tiene el Gobierno de Junín y todas las instituciones alineadas en este trabajo conjunto, que permiten que este programa sea exitoso gracias al aporte de todas las partes”.



“Participaron los institutos de formación docente no solo de Junín, sino también de ciudades aledañas, contamos con nadadores y nadadoras de primer nivel y gran cantidad de chicos y chicas que observaron el entrenamiento”, señaló Roldán y agregó: “La idea de venir a este tipo de clínicas es no solo para mostrar un tipo de entrenamiento, sino también para dejar algo como una semilla que brote y el día de mañana deje huella”.



Asimismo, el jefe técnico nacional afirmó que “el hecho de ver entrenamiento motiva e inspira a muchos otros nadadores, es fundamental la formación atlética de los futuros deportistas en la Argentina y eso pasa cuando todavía no definieron un deporte en particular, sobre todo a los 8, 9, 10 u 11 años y empiezan con la educación física escolar”. En continuidad, aseguró que “esta actividad tiene que servir como espejo para que muchos chicos y docentes vean el futuro y eso los inspire a dedicarse de lleno al deporte”.



Por su parte, Verónica Larregina, profesora de natación de nuestra ciudad y organizadora de la clínica, expresó: “Estoy muy feliz porque esta es la tercera apuesta que hago con el alto rendimiento traído a Junín, en dos ocasiones con Marcela Belviso y ahora duplicamos la apuesta con Gustavo Roldán, quien tiene una agenda increíble de compromisos e igualmente se hizo un lugar para venir a la ciudad”.



“Buscamos que los alumnos que transitan los niveles primarios y secundarios tengan la posibilidad de proyectar a ser un futuro atleta y representar a nuestro país”, subrayó Larregina y amplió: “No importa el lugar que sea, sino que haya interés por la natación y nosotros vamos a estar para apoyarlos”.



Por último, la profesora también agradeció al Gobierno de Junín porque “es muy importante contar con este respaldo para que estas actividades sean más visibles y también a Florencia Ratto, Jefa Regional, que le dio la posibilidad a muchos profesores y docentes de la región a que puedan asistir a una capacitación de esta magnitud”.