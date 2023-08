Se disputó la primera jornada del Torneo Clausura – “Copa Gobierno de Junín”

El Torneo Clausura de Maxivóley – “Copa Gobierno de Junín” tuvo su primera jornada, el domingo pasado, en las instalaciones del Club Junín. El certamen cuenta con la participación de ocho equipos +30 de la Ciudad y la Región y la actividad arrancó con tres fechas que dieron los primeros resultados del campeonato.

La segunda jornada se desarrollará el próximo 24 de septiembre, en el club Sarmiento, y se jugarán los partidos que restan de la tercera fecha y además se disputará la cuarta y quinta completa.

Los resultados fueron los siguientes:

Primera fecha:

Sarmiento Ald 0 – 2 Junín Tati Blanco

Sarmiento Mon 0 – 2 Baigorrita

Junín Tati Rojo 2 – 0 Dudigna

Alsina 2 – 1 Junín Belén

Segunda fecha:

Sarmiento Ald 0 - 2 Sarmiento Mon

Junín Tati Rojo 2 – 0 Junín Tati Blanco

Alsina 1 – 2 Baigorrita

Junín Belén 2 – 0 Dudigna

Tercera fecha:

Sarmiento Ald 0 – 2 Junín Tati Rojo

Alsina 0 – 2 Sarmiento Mon

El cronograma de la próxima jornada será este:

Restantes de la tercera fecha:

Junín Belén vs Junín Tati Blanco

Dudigna vs Baigorrita

Cuarta fecha:

Sarmiento Ald vs Alsina

Junín Belén vs Junín Tati Rojo

Dudigna vs Sarmiento Mon

Baigorrita vs Junín Tati Blanco

Quinta fecha:

Sarmiento Ald vs Junín Belén

Dudigna vs Alsina

Baigorrita vs Junín Tati Rojo

Junín Tati Blanco vs Sarmiento Mon.