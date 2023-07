Continúa el Torneo Interno de Reinauguración

El Torneo Interno de Reinauguración de pelota paleta continuó esta semana en las instalaciones del Trinquete del Club Junín - Luis “Cacho” Muscariello.

La competencia arrancó el viernes 14 de julio y cuenta con la participación de 24 parejas, 13 en tercera y 11 en primera categoría. El certamen se extenderá hasta finales de agosto y se jugarán dos o tres partidos por jornada.

Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes:

Duhagon – Estol (G) vs Rossi - Tamburrini - 15 a 10; 8 a 15 y 10 a 4

Gutiérrez - Andurell vs Chaparro - Belozzi (G) - 8 a 15 y 5 a 15

Olguín – Jordan (G) vs Garozzo - Esper - 15 a 7 y 15 a 8

Los resultados de la segunda jornada fueron los siguientes:

Primera:

Brugnoni - Viturro (G) vs Chaparro - Belozi - 15 – 13 y 15 - 7

Elicetche - Prandi vs Pichetti - Lezcano (G) - 15 – 10; 10 – 15 y 7 - 10

Ciotta - Belozi (G) vs Cristini - Lucci - 15 – 8 y 15 - 11

Tercera:

Silvetti – Quevedo (G) vs Ratto - Ratto - 12 – 15; 15 – 11 y 10 - 7

Casares – Kritocer (G) vs Pernigotti - Alberti - 15 – 14 y 15 - 12

Sánchez - Olguín vs Burgos – Franzetti (G) - 15 – 13; 13 – 15 y 4 - 10

Casares - Kritocer (G) vs Reyes - Cristini - 15 – 10 y 15 – 13

Los resultados de la tercera jornada fueron los siguientes:

Tercera:

Maiti - Costa (G) vs Quatrini - Quatrini - 15 – 8 y 15 - 9

Vozzi – Maldonado (G) vs Bramanti - Muscariello 15 – 9 y 15 - 10

Tamburrini - Rossi vs Maiti - Costa (G) - 4 – 15 y 8 – 15

Ratto – Ratto (G) vs Sánchez - Olguín 15 – 14 y 15 - 8

Duhagon – Estol (G) vs Quatrini - Quatrini 15 – 9; 13 – 15 y 10 - 5

Primera:

Andurell – Gutiérrez (G) vs García - Tamburrini 15 – 11 y 15 - 11

Silvetti - Quevedo (G) vs Burgos - Franzetti 13 – 15; 15 – 7 y 10 - 8

Olguín – Jordan (G) vs Del Rosso - López 15 – 7; 14 – 15 y 10 – 9.