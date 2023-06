Segunda fecha del "Apertura" de handball

En el gimnasio que comparten la Escuela Primaria Nº 1 "Julio Argentino Roca" y el Centro de Educación Física Nº 58 "Ernesto 'Chasco' Fiorini" de General Pinto, se disputó la segunda fecha del torneo "Apertura" 2023 de la Liga que organiza la Asociación Juninense de Balonmano.

Allí, luego de quedar libre en la primera fecha, hizo su debut Rivadavia de Junín en la categoría mayores masculina. El conjunto albiceleste de nuestra ciudad, quienes se presentaron por primera vez en un torneo oficial luego del alejamiento de Gustavo Hernández como director técnico, dieron la nota de la jornada.

Lo hicieron venciendo al local en el primer partido y a Handball Salto en el segundo cotejo, por lo que se quedaron con el primer puesto de la fecha.

El equipo juninense, ahora dirigido por Ignacio Olavarriaga, se acomoda en la tabla de posiciones, ya que junto a El Fortín de Colón son los únicos elencos que cumplieron con la fecha libre.

En tanto, en la categoría mayores damas no se jugó una fecha de la Liga pero disputaron partidos amistosos contra un equipo femenino de General Pinto, que comenzó hace poco tiempo a entrenar para unirse a futuras competencias oficiales.

Los resultados registrados, fueron los que seguidamente detallamos:

Caballeros: Handball General Pinto 33 vs. Rivadavia de Junín 37; Handball Salto 30 vs. Rivadavia de Junín 39; y Handball General Pinto 45 vs. Handball Salto 22.

Damas (amistosos): Handball General Pinto 5 vs. River Plate de Junín 22; Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 22 vs. River Plate de Junín 12; y Handball General Pinto 17 vs. E.M.H. de Chacabuco 27.

Las posiciones

Con los resultados de la segunda fecha, así quedaron las posiciones en caballeros:

1º) Handball General Pinto, 45 puntos; 2º) Handball Salto, 30; 3º) Club Atlético Rivadavia de Junín, 25; y 4º) El Fortín de Colón, 20 unidades.

En damas, tras la primera fecha que se jugó anteriormente, así están las posiciones:

1º) Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Juveniles, 25 puntos; 2º) Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Mayores, 20; 3º) Handball Salto, 15; 4º) River Plate de Junín, 10; y cierra sin unidades por el momento el Club Independiente de Chivilcoy.





Pasión en General Pinto y allí es ídolo Fabrizio Casanova

General Pinto, la ciudad que recibió a la segunda fecha del torneo "Apertura" 2023 de la AJUBAL, tiene un jugador en la selección argentina de varones y titular en el equipo de Balonmano Torrelavega de la ASOBAL, en la primera división de España.

Se trata de Fabrizio Casanova Barrera, quien empezó como handbolista jugando para su Distrito en los Torneos Juveniles Bonaerenses y luego fue reclutado por el Club Atlético River Plate de Núñez, en la Capital Federal.

Luego, "Fabri" se fue a jugar al Balonamo Santoña (España), en la Liga de Honor Plata, la segunda división de la Madre Patria, para recalar hace unos años en Torrelavega.

Allí es figura, fue el segundo goleador anual del equipo (hizo 89 tantos en la temporada 2022/23 y lleva 190 en su trayectoria en Torrelavega, sin ejecutar penales), y además, jugó el último mundial para la Selección Argentina.

Dialogamos con dos jugadores pintenses, Florencia Gariboldi Manessi y Airton Gabriel Burgueño para que reflejen como se vive este deporte en la vecina localidad.

Florencia, de 39 años, dijo que "Desde chica nació mi inquietud por jugar al handball, desde que iba a la escuela primaria que me interesó. Lo que más me gusta de este deporte es poder jugar en equipo, compartir con el otro/a, disfrutar mucho el juego mismo, pero a su vez, todo lo que conlleva este. Actualmente no jugaría en otro nivel o en Capital

Federal, ya que el físico no me da, pero sí que me hubiera gustado poder hacerlo".

Por su parte, Airton (22 años), quien al igual que Florencia juega en Handball General Pinto, equipo que pertenece a la Escuela Municipal de este deporte, señaló inicialmente:

"Siempre Pinto tuvo buen handball, siempre interesó este deporte y básicamente, surge desde los Torneos Bonaerenses donde juntaron el grupo y comenzó a armarse.

A mí, particularmente me gusta mucho el compañerismo que se genera en este deporte, como se tratan en los entrenamientos, el tercer tiempo también. Obvio que estaría bueno poder ascender y jugar a otro nivel", destacó Burgueño.

Consultados sobre si ven partidos por televisión y que les gusta más, si un equipo que ataque mucho u otro que defienda bien, manifestaron:

"Miro handball por televisión, me interesa y lo disfruto. Prefiero un equipo que haga las dos cosas bien, defensa y ataque, pero me quedo más con el ataque, porque es lo que más me gusta a mi en un partido", expresó Florencia.

Airton reconoció a su turno que "A veces miro handball por televisión. Un profesor me dijo una vez que 'es más fácil destruir que construir', y basándome en esa frase, prefiero un equipo que defienda bien".

Sobre si creen que puede aún crecer más el handball local y regional, Burgueño dijo que "Creo que puede crecer aún más el handball local y también el regional, de hecho actualmente está en crecimiento, se está sumando gente. Y es lindo que esto suceda, la Liga que estamos jugando es linda", mientras que Gariboldi Manessi expresó:

"Creo que puede crecer mucho más el handball local, hay que incentivar mucho el tema del deporte desde chicos, desde la escuela tiene que volver a nacer toda la motivación por el deporte, ya sea por este o por cualquier otro".

En relación a que jugadores y/o equipos les gusta ver, seguir sus partidos, Florencia reconoció que "En base a equipos o jugadores que sigo de otros lugares, tanto de la Argentina como cualquier otro país, sigo mucho a Fabrizio Casanova, quien es un jugador de General Pinto y que actualmente juega en la selección y en España. Me considero una fan de él".

Burgueño, en la misma dirección, comentó: "Nosotros de acá de General Pinto tenemos un jugador que está en la selección, Fabrizio Casanova, quien está jugando en BM Torrelavega de España y en la Selección Argentina, así que es nuestro espejo".

Tras señalar que "Actualmente estamos entrenando dos días por semana. A cualquier joven o niño que quiera comenzar a jugar al handball le recomiendo que se animen, que se involucren, porque es un deporte muy lindo", Florencia Gariboldi Manessi finalizó expresando:

"Agradezco a todas mis compañeras de equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo para estar en el día de la fecha, dejando a sus hijos, familia; al profesor, que estaba trabajando en otro lugar e hizo todo para llegar a dirigirnos, y al plantel masculino que nos apoyó mucho durante los partidos y esta linda jornada también organizada por la AJUBAL", completó.

Para cerrar sus conceptos, Airton Burgueño no dudó en señalar que "La base de todo son los entrenamientos. A los niños y jóvenes que quieran empezar a jugar al handball, le aconsejo que lo hagan, que al principio por ahí les cuesta un poco adaptarse al grupo, porque es un deporte bastante dinámico, cuesta entrar en sintonía, pero de a poco se arma. Es hermoso el deporte", cerró el jugador del equipo de Handball General Pinto.