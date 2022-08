Diego Flores analizó su actuación en la India y participó del homenaje a Maradona

El gran maestro juninense Diego Flores, quien se impuso el pasado fin de semana en el abierto del juego ciencia disputado en Villa Constitución (como ayer informó ampliamente Democracia), también cumplió una gran tarea, formando parte del equipo de la Federación Argentina de Ajedrez que compitió en la 44ª Olimpíada del juego ciencia que se disputó en Chennai, India.

Integró el team nacional junto a los grandes maestros Fernando Peralta (ELO de 2591, Federico Pérez Ponsa (2554), Leandro Krysa y Leandro Tristán (2548), y el juninense logró cinco triunfos, hizo tablas en tres partidas y solo sufrió una derrota, habiendo descansado en dos de las rondas jugadas.

Flores, tras descansar en la ronda inicial (triunfo de la Argentina 4 a 0 ante Costa Verde), debutó en la segunda fecha jugando ante Eugenio Chinchilla Miranda, de Costa Rica, y al respecto, nuestro coterráneo dijo: "Fue una partida tranquila, gané bien, sin hacer nada extraordinario, más que nada por errores de él, así que fue tranquila. Luego enfrenté a Nijat Abasov (2668), de Azerbaijn y jugué con blancas. Mi rival acertó muy bien la preparación, me sacó rápido de lo que pensaba jugar yo, así que terminé en posición muy incómoda, inferior, con poco tiempo. Él se confió, me dejó reaccionar y terminé entablando una dura partida. Con blancas, yo podría haber apretado un poco más, pero el acertó mucho de entrada y tuve que remar mucho para empatar".

Luego, el heptacampeón argentino dijo a Democracia: "En la cuarta fecha, jugué contra Frederick Waldhausen Gordon (2028 de ELO), de Escocia, un nene de 11 años que hasta parecía más chico. Reaccionó de manera atípica, jugó algo que no había hecho nunca, para esquivar lo que yo había pensado. Estábamos fuera de conocimientos técnicos de apertura ambos, él no estaba muy a gusto con su posición y definí a mi favor, ganando la partida. Luego me tocó con David Arenas (ELO de 2426), gran maestro de Colombia. De entrada quedé bien, en un momento él consiguió una posición prometedora, la equiparé sacrificando un caballo, algo que fue 'polémico' pero me sirvió en la práctica, no pudo resolverlo y fue tablas".

Avanzando en el análisis de su actuación "olímpica", Flores recordó: "Contra Ucrania, frente a Volodymyr Onyshchuk (ELO 2612) por la sexta ronda, jugué mi peor partida del torneo, con piezas blancas. Me equivoqué rápido, en la apertura, quedé en posición inferior, muy sufrida, empecé a pensar mucho, se hizo todo cuesta arriba y me remató muy bien, no dándome chances.

Creo que no estuve a la altura, quería jugar mejor ante una potencia como Ucrania, pero no pudo ser y a partir de allí, luego del día de descanso, creo que vino lo mejor mío, me pude acomodar mejor.

Contra Estonia (luego de descansar en la ronda anterior) jugué con negras contra un gran maestro, Meelis Kanep (ELO de 2417). Le gané una partida muy buena, saliendo todo lo preparado. Él estuvo visiblemente incómodo y lo derroté limpiamente, fue de las mejores mías en la India". En la parte final de su raconto sobre lo vivido en Chennai, Diego expresó: "Luego empaté con el gran maestro de Inglaterra, Ravi Haria (ELO de 2505), un joven de unos 20 años de edad. Resultó muy 'salvaje' la partida, ya que pasó de todo, los dos tuvimos nuestra chance pero terminó la partida 'pacíficamente', en tablas.

En la anteúltima, le gané bien (el único triunfo nacional ante Singapur), a Zhenyong Wong (2163). Me sentí muy cómodo en la apertura, él cometió algunos errores y lo pude superar rápido. En la última ronda, contra un finlandés (Pekka Koykka), jugué algo nuevo, que nunca había jugado, y lo sorprendí. Él había elegido algo tranquilo, poco ambicioso para jugar con blancas, una variante que me permitió ir quedando bien, mejor que él y le gané en buena forma", completó su balance de la Olimpíada de ajedrez disputada en la India el gran maestro Diego Flores.

Lindo homenaje en Chennai para Diego Maradona

Tras 12 días de intenso juego en la India, la 44ª edición Olimpiadas de Ajedrez 2022 llegó a su fin y en final del torneo se realizó un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona.

Como un tributo al "Pelusa", los dos equipos argentinos cerraron la última ronda con dos victorias, tanto el absoluto de varones como el femenino y quedaron entre los 35 mejores del mundo en ambas categorías. Arkady Dvorkovich, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez y quien fue reelecto para su segundo mandato, realizó un homenaje por la partida del astro futbolístico Diego Armando Maradona, posando inclusive con la casca del "10".

El acto contó con la participación de toda la delegación nacional y del embajador argentino en la India, Hugo Gobbi, quien viajó especialmente desde Nueva Delhi para participar de este evento.También estuvo presente el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Mario Petrucci y una vez comenzaron las partidas de la última ronda, los trebejistas argentinos utilizaron un distintivo con la imagen de Maradona que mantuvieron durante toda la jornada y esa undécima fecha terminó con doble victoria argentina.

El equipo masculino absoluto superó a Finlandia 2,5 a 1,5 y con esta victoria, el elenco nacional que estaba preclasificado 30°, terminó 33º, al sumar 14 puntos, quedando a cinco unidades del campeón, Uzbekistán. De esta manera, la delegación masculina logró superar el puesto 34° que habían obtenido en las Olimpíadas pasadas, en Georgia. También el equipo femenino se impuso en la última jornada, 2,5 a 1,5 a Canadá y finalizó en el 34º lugar entre 162 selecciones, habiendo sido preclasificado el team femenino en el 40º lugar.

Lo integraron Marisa Zuriel (ELO 2174), María José Campos (2185), Anapaola Borda Rosas (2183), María Belén Sarquis (2072) y Guadalupe Besso (ELO 2059). En la rama femenina, el equipo de Ucrania, que se había preclasificado en el segundo puesto, se coronó luego de vencer a Polonia por 3 a 1.